自由開講》AI時代，台灣不能只押Nvidia——第二條道路TPU、AM

2025/12/10 12:30

◎ 蕭錫惠

2025年，全球第一次清楚意識到：

算力已不只是科技競爭，而是國家生存能力。

H100、B100等加速器成了新型戰略物資，各國以是否取得Nvidia資源，決定能否跟上AI時代。

台灣身處這場變局的正中心。

AI不可能建立在一家公司身上，但台灣目前的出口卻高度集中，只要Nvidia需求放緩、台灣經濟可能產生連鎖反應。（路透檔案照）AI不可能建立在一家公司身上，但台灣目前的出口卻高度集中，只要Nvidia需求放緩、台灣經濟可能產生連鎖反應。（路透檔案照）

台積電製程、日月光封裝、廣達與緯創的 AI 伺服器出口，都與Nvidia需求緊密綁在一起。

這帶來空前成長，但也意味著另一層現實——台灣不是只是供應者，而是風險承擔者。

越依賴單一路徑，代價越高。

因此，看見Nvidia的重要性同時，台灣更必須為第二條道路提前布局。

一、全球正在分散依賴，台灣不能反而越走越集中

Google、AWS、Microsoft不是為了展現技術肌肉，而是為了避免被單一供應商牽動命脈，陸續推出自研晶片。

同時，AMD、Intel、新創甚至中國，也在形成平行生態。

全球訊號非常一致：

AI不可能建立在一家公司身上。

但台灣目前的出口卻高度集中，

只要Nvidia需求放緩、價格調整、或地緣政治變化，台灣經濟可能產生連鎖反應。

這不只是企業問題，而是系統性國安風險。

面對全球分散化，台灣不能採取「延遲反應」。

台積電、日月光、廣達與緯創都與Nvidia需求緊密綁在一起。意味著台灣是風險承擔者。圖為台積電。（資料照）台積電、日月光、廣達與緯創都與Nvidia需求緊密綁在一起。意味著台灣是風險承擔者。圖為台積電。（資料照）

二、TPU與AMD，是台灣必須同步掌握的第二算力路線

Google的 TPU v6 已交由台積電代工，意義不只是訂單，而是：

台灣有機會同時站上兩條核心架構未來若TPU對外開放商用，台灣可直接受益出口不再與單一客戶綁定

這是從「依賴」走向「選擇」的開始。

同時，AMD的 Instinct MI300 系列成長快速，且同樣需要先進封裝與 HBM。

這代表：AMD不是 Nvidia的替代品，而是台灣的風險緩衝帶。

當全球主要需求來自兩股力量，而非一家公司，台灣才能真正穩定。

Nvidia是台灣的機會，但不能成為台灣的宿命。AMD不是Nvidia的替代品，而是台灣的風險緩衝帶。（路透檔案照）Nvidia是台灣的機會，但不能成為台灣的宿命。AMD不是Nvidia的替代品，而是台灣的風險緩衝帶。（路透檔案照）

三、雲端自研晶片不是威脅，而是台灣新的市場入口

AWS的Trainium、Inferentia，以及 Microsoft Athena，雖然不對外販售晶片，但仍依賴：

台積電先進製程CoWoS / SoIC 封裝能力台灣AI伺服器製造與散熱技術

因此，真正的風險不是客戶變多，

而是台灣只押在一個客戶身上。

四、新創繞道式創新，可能成為台灣下一個出口

Cerebras的 Wafer Scale Engine，讓中小國家不必依賴大量GPU也能訓練模型；

Groq的超低延遲推理，將重塑語音、金融、機器人等領域。

台灣擁有：

全球最完整的散熱與電源管理供應鏈工控與機器人產業基礎AI 伺服器整機實力

若能提前介入，台灣不僅是代工者，

而能成為算力解決方案輸出國。

結論：台灣要追求的不是最多訂單，而是最大選擇權

Nvidia仍會是核心力量，但台灣必須理解：

真正危險的不是缺少強者，而是只剩一個強者。

下一階段，台灣需要三項方向：

供應鏈多元化——同步布局 Nvidia、TPU、AMD、雲端自研人才不只綁在CUDA——建立多架構訓練能力（ROCm、OpenXLA、PyTorch）從製造走向算力輸出——打造國家級 AI 訓練平台，而非只賣硬體

Nvidia是台灣的機會，但不能成為台灣的宿命。

看見Nvidia之外，台灣才真正有下一個十年。

（作者為自由撰稿人）

