自由開講》非洲G20的礦產覺醒︰當大國缺席 資源戰略重寫全球版圖

2025/12/02 11:30

◎ 李姵瑩

首度移師非洲大陸舉行的二十國集團（G20）峰會，在南非約翰尼斯堡落下帷幕。這場峰會的歷史意義，不僅在於地理位置的轉移，更在於它標誌著全球南方（Global South）在國際政治經濟舞台上，正式從配角走向了話語權的中心。南非作為輪值主席國，雖以團結、平等、永續為題，但其通過的宣言中，最震耳欲聾的篇章莫過於對關鍵礦產的全新定調。這份宣言明確反對將非洲僅僅視為原料出口地，轉而強調資源應成為促進發展和提升價值的驅動力。這無異於是非洲國家集體對舊有的新殖民主義經濟模式發出的怒吼。在綠色能源轉型迫在眉睫、地緣政治緊張加劇的當下，非洲豐富的鋰、鈷、鎳等礦產，已成為全球科技與軍工產業的命脈。G20宣言支持加強探勘並保護全球價值鏈，實則是對掌握供應鏈主導權的中國，以及渴望資源的西方國家，劃下了新的談判底線：未來想要非洲的礦，就必須將加工技術、產業鏈與高附加價值留在非洲。這場礦產覺醒，預示著全球資源爭奪戰將進入一個資源民族主義與在地化生產並行的新賽局。

G20峰會宣言反對將非洲視為原料出口地，轉而強調資源應成為促進發展和提升價值的驅動力。圖為剛果的銅與鈷礦場。（路透檔案照）G20峰會宣言反對將非洲視為原料出口地，轉而強調資源應成為促進發展和提升價值的驅動力。圖為剛果的銅與鈷礦場。（路透檔案照）

然而，這場峰會的另一大焦點，卻是一張缺席的椅子︰美國。美國政府的缺席，讓整場G20籠罩在巨大的地緣政治迷霧之中。宣言中針對烏克蘭戰爭的措辭，僅一次提及烏克蘭，且僅泛泛呼籲在聯合國憲章基礎上實現公正和平，這種極度謹慎、甚至近乎軟弱的妥協，赤裸裸地反映了在缺乏美國強力主導下，G20內部對於如何處理俄烏衝突已陷入癱瘓。與會的西方領袖不得不在場邊進行焦慮的私下會談，試圖應對川普可能推動的單方面終戰方案。這種宣言上的冷淡與場邊的恐慌，形成強烈對比，凸顯了現行多邊主義機制在面對大國孤立主義回潮時的脆弱。G20本應是全球危機的協調平台，但此刻它更像是一個在風暴前夕，各方試圖維持表面和諧、實則各懷鬼胎的社交場合。美國的缺席，不僅留下了權力真空，更讓全球治理的羅盤失去了指向，迫使歐洲與新興國家必須在不安中重新尋找定位。

美國總統川普缺席G20峰會，讓G20籠罩在巨大的地緣政治迷霧之中。（法新社檔案照）美國總統川普缺席G20峰會，讓G20籠罩在巨大的地緣政治迷霧之中。（法新社檔案照）

至於宣言中關於貧富不均與氣候變遷的承諾，則在現實政治的擠壓下，顯得雷聲大雨點小。南非雖試圖延續去年里約峰會的精神，將對抗貧富不均列為重點，但在超級富豪課稅的議題上，宣言措辭卻明顯倒退，變得相對保守。這折射出在全球通膨、右翼民粹主義興起的背景下，各國政府對於觸動既得利益結構的猶豫與無力。同樣的退守也發生在氣候議題上，儘管宣言認同將氣候資金規模從數十億擴增至數兆美元，這看似是天文數字的承諾，但文本中卻與剛落幕的COP30一樣，對於最核心的逐步淘汰化石燃料隻字未提。這種談錢容易、談減碳難的現象，揭示了全球氣候治理的結構性困境：已開發國家不願掏出真金白銀，開發中國家（及產油國）不願犧牲發展權放棄化石燃料。G20宣言最終淪為一份充滿外交辭令與好聽願景的文件，卻缺乏強制性的執行路徑，這對於正在燃燒的地球與日益擴大的貧富鴻溝而言，無疑是一次令人遺憾的錯失良機。

（作者為科技集團專案經理）

