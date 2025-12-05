自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》白金漢宮的「AI海市蜃樓」 虛擬造假重創現實信任

2025/12/05 13:30

◎ 陳擷安

倫敦白金漢宮外，近日上演了一場令人啼笑皆非、卻又細思極恐的現代荒謬劇。成群結隊的遊客，興沖沖地趕往皇宮大門，期待著參與一場傳說中「前所未有的皇家耶誕體驗」，卻只見到冰冷的鐵欄杆與空蕩的廣場。這場並不存在的「耶誕市集」，源自於一系列在網路上瘋傳、精緻逼真的AI生成圖像。這起事件不僅讓無數像布里姬達這樣的遊客撲空，更為全球社會敲響了一記關於「合成現實」（Synthetic Reality）入侵實體世界的警鐘。這不再是過去那種一眼即穿的粗糙P圖，而是利用生成式AI技術，精準捕捉大眾對於「英倫聖誕」、「皇室童話」的文化想像，進而無中生有地創造出一段「比真實更真實」的偽記憶。當虛擬的演算法圖像，竟能驅動真實人類的物理移動與經濟行為時，我們必須承認，數位造假已正式跨越了螢幕的邊界，開始干擾、甚至重塑我們的現實生活。這起事件雖看似無害的惡作劇，實則揭示了在後真相時代，我們對於「眼見為憑」這項古老認知的全面崩塌。

網路上瘋傳倫敦白金漢宮有「前所未有的皇家耶誕體驗」，遊客興沖沖地趕往，卻只見到冰冷的鐵欄杆與廣場。圖為白金漢宮外的遊客。（法新社檔案照）網路上瘋傳倫敦白金漢宮有「前所未有的皇家耶誕體驗」，遊客興沖沖地趕往，卻只見到冰冷的鐵欄杆與廣場。圖為白金漢宮外的遊客。（法新社檔案照）

這場騙局之所以能如此成功，關鍵在於它巧妙地利用了「真假參半」的資訊迷霧。負責皇宮事務的「皇家典藏信託」確實在近期宣布開設一間小型的快閃商店，而AI生成的圖像便利用了這個真實資訊的「殼」，填充進了華麗市集的「肉」。這種「寄生式」的假訊息傳播，極難被一般大眾識破。更值得注意的是，受騙者並非僅限於對科技陌生的長者，連在銀行工作、理應具備高資訊素養的年輕世代也深陷其中。這證明了當今AI繪圖技術的光影運算、細節處理已達到以假亂真的境界，人類大腦在演化上尚未準備好應對這種高強度的視覺欺騙。我們本能地相信圖像，但在AI時代，圖像已不再是現實的紀錄，而成了可以隨意編撰的文本。當人們的「願望」（想去皇家市集）與AI強大的「造夢能力」結合，理性的查證機制便瞬間癱瘓。這不僅是個別遊客的時間損失，更是對社會互信基礎的嚴重腐蝕——未來，當我們看到一張災難現場或政治集會的照片時，我們是否還敢付出信任？

當今AI繪圖技術已達到以假亂真的境界，人類大腦在演化上尚未準備好應對這種高強度的視覺欺騙。（美聯社檔案照）當今AI繪圖技術已達到以假亂真的境界，人類大腦在演化上尚未準備好應對這種高強度的視覺欺騙。（美聯社檔案照）

這場倫敦的鬧劇，對數位連結度極高、且深受「打卡文化」影響的台灣而言，絕非隔岸觀火的趣聞，台灣社會對於社群媒體的依賴度極高，網路聲量往往能在一夕之間創造出萬人空巷的「網美景點」。試想，若今日AI生成的不是倫敦的市集，而是「台北101的隱藏版觀景台」或「九份的虛構神隱少女祭典」，其引發的人潮與交通癱瘓，恐怕將不亞於白金漢宮門外的混亂。更甚者，台灣正面臨嚴峻的詐騙產業鏈與認知作戰威脅，有心人士極可能利用此技術，生成名人代言的「假投資廣告」，甚或在選舉、天災期間製造逼真的「假現場」與「假暴動」影像。因此，台灣在推動AI產業發展的同時，數位發展部與相關平台業者必須加快建構「AI內容溯源」與「假訊息快篩」的防禦機制，不能讓演算法生成的幻象，成為擾亂台灣社會秩序、甚至威脅國安的隱形病毒。

若今日AI生成的是「九份的虛構神隱少女祭九份老街」，引發的人潮與交通癱瘓，恐怕將不亞於白金漢宮門外的混亂。圖為九份。（資料照）若今日AI生成的是「九份的虛構神隱少女祭九份老街」，引發的人潮與交通癱瘓，恐怕將不亞於白金漢宮門外的混亂。圖為九份。（資料照）

面對這場「AI海市蜃樓」，我們不能僅將其視為茶餘飯後的笑談。白金漢宮的柵欄擋得住撲空的遊客，卻擋不住數位假訊息的洪流。這起事件對旅遊業、品牌商譽乃至公共秩序的潛在威脅是巨大的。皇家典藏信託被迫在官網澄清，顯示機構必須花費額外成本來對抗這些無中生有的「競爭對手」。這迫使社群平台與監管機構必須正視AI內容標示的急迫性。我們需要的不僅是技術上的「隱形浮水印」，更需要法律層面的強制力，要求高流量的AI生成內容必須有顯著的標示。同時，這也是全民數位素養的再教育時刻：在按下「分享」或「出發」之前，我們必須學會對所有「完美得不可思議」的網路影像，抱持著「零信任」的懷疑態度。唯有建立起這道心理防火牆，我們才不會在AI編織的幻境中，迷失了通往真實世界的方向。

（作者為科技集團法務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書