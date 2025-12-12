自由電子報
自由開講》阿共財政爆雷？「GDP永遠世界第一」──至少在表格裡

2025/12/12 11:30

◎ 張怡穎

最近中共公布財政數據，結果一翻開報表，果然又是「只許GDP長高，不許財政哭哭」的經典劇情。根據中國財政部2025年最新數據，中央一般公共預算收入居然出現 年減0.8%，創下「十四五」時期的首次負成長。說好要「躺平經濟」帶動收入的呢？結果看來是GDP在天上飛，財政收入在地上爬。

（路透檔案照）

中國官方說2025年前三季GDP還能成長 5.2%，看起來真是欣欣向榮；但財政收入增速只有 0.8%，稅收甚至在 2022和2024呈現負成長，就像肝指數一路飆升、體檢報告卻還寫「身體超健康」，只能說中國數據的醫生很會安慰病患。

再來看關鍵比例：財政收入占GDP比重從2013年的21.4%跌到2024年的16.3%，直接少了 5.1個百分點。意思是什麼？就是經濟看起來變大餅，但政府拿到的稅金卻越分越少，大家都忙著財富外逃、企業倒閉、政府稅收見底，只剩GDP數字最努力。

然而最刺激的還不是收入停滯，而是開銷卻越花越大。從2021到2024年，全國收支缺口從4.3兆人民幣膨脹到6.5兆，短短幾年成長1.48倍。這速度比「大撒幣外交」還快，難怪財政赤字率2025年直接拉到4%，突破中國長期自稱堅守的3%警戒線，而且還創歷史新高。

（路透檔案照）

看來中共的財政邏輯很簡單：收入不夠？那就多寫支出。數字難看？那就換統計口徑。至於問題根源？不是什麼「國際景氣不好」，而是中共自己一手造成：

房地產泡沫破裂→土地財政掰掰（光2023年土地收入就年減逾20%）

國企壟斷、民企被割韭菜→新創企業直接移民

清零政策鎖死經濟三 →2022年GDP僅3%

稅負高、罰款多、監管亂→稅基萎縮、企業倒閉潮

大量財政經費投入維穩與軍備→開支只增不減

一句話：中共成功把中國經濟從「世界工廠」變成「世界病房」。當年中國還能靠「稅收高速成長、GDP增速兩倍」硬撐繁榮假象，如今稅收負成長、收入停滯，剩下的只有報表與黨媒繼續自我安慰。或許未來中國財政部會推出新口號：「GDP再爛都不能輸！數字不好看，那就改算法！」

一個收入下降、開支爆炸、赤字創新高、還要靠印數字維穩的政權，最危險不是破產，而是 他會把危機往外輸出，把人民往戰場送。

（作者為自營商）

