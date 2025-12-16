自由開講》單靠制裁不夠！蘭德智庫警示：嚇阻北京犯台須出「軍事+經濟」重拳

◎ 張家霖

中共對台持續軍事威脅，國際社會呼籲更強硬嚇阻

近年來，中國共產黨對臺灣的軍事騷擾與威脅頻率與強度不斷升級，成為亞太地區最大的潛在衝突引爆點，中共不僅頻繁派遣軍機、軍艦越過臺海中線，進行「灰色地帶」的脅迫行動，更透過政治宣傳與經濟壓力，試圖瓦解臺灣的民心士氣。這些行為的起因，源於中共領導人一再強調「不放棄武力犯臺」的立場，將統一臺灣視為其「民族復興」的核心目標，國際社會憂心，這種持續性的軍事展示和政治高壓，極可能在某些突發事件或誤判下，演變成一場大規模的軍事衝突，迫使國際社會必須正視並採取更有效的嚇阻措施。

中共不僅頻繁派遣軍機、軍艦越過臺海中線，更透過政治宣傳與經濟壓力，試圖瓦解臺灣的民心士氣。（圖取自Taiwan ADIZ粉專）

傳統嚇阻策略失效：蘭德報告揭示「純制裁」的侷限性

美國蘭德智庫（RAND Corporation）的最新報告，針對中共對臺威脅提出了嚴峻的警示：單純依賴經濟制裁，根本無法有效嚇阻中國人民解放軍發動對臺攻擊。報告指出，中共對經濟制裁的抵抗力和承受度，可能遠高於西方預期；一旦解放軍決定執行其核心的「政治目標」，經濟代價將成為次要考量。這種純粹的經濟手段只能在戰後用於懲罰，卻不能在戰前阻止戰爭，這種手段的侷限性，恐將助長中共對國際干預的輕視，誤判國際社會「光說不練」的決心，從而極有可能導致其在軍事上採取更大膽、更冒險的行動，進一步提高臺海發生衝突的風險。

蘭德智庫的「軍經組合拳」建議，正是對中共虛妄權力的當頭棒喝。圖為中國上海港。（路透檔案照）

獨裁政權的虛妄：中共的脅迫與擴張註定將帶來失敗

中國共產黨，這個以謊言和暴力維繫的獨裁政權，其對內壓制人權、對外實施脅迫的行為，正在將其自身推向國際孤立的深淵，中共領導層對權力的極度貪婪與對自由民主的恐懼，使其不惜一切代價，試圖以武力改變臺海現狀。然而，歷史的教訓一再證明，任何建立在謊言、暴力和侵略基礎上的擴張野心，終將在自由世界的堅定反制下遭受挫敗，蘭德智庫的「軍經組合拳」建議，正是對中共虛妄權力的當頭棒喝：只有當國際社會展現出足以讓解放軍付出難以承受的軍事代價，並伴隨足以癱瘓中共統治基礎的經濟懲罰時，才能真正撼動這個政權的錯誤算盤，中共的鐵腕統治與軍事冒進，不僅是對區域和平的威脅，更是對自身長久穩定的最大危害，其最終只會自食惡果。

（作者為研究生）

