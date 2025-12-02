自由電子報
自由開講》金門外海風向變了？中國海警異動背後的區域訊號

2025/12/02 16:30

◎ 恩恩

金門外海近日再度出現中共海警異常動態，此次的航線不同於以往單一路線，改以雙向接近，使得逼近深度更深、對峙時間更長；我國海巡維持廣播驅離並保持紀律，但從整體行動的節奏來看，這已不再只是例行的灰色行動，而是一次帶有測試意味的戰術調整。

中共海警船航線不同於以往單一路線，改以雙向接近編隊經台灣周邊，而是一次帶有測試意味的戰術調整。（金門海巡隊提供）中共海警船航線不同於以往單一路線，改以雙向接近編隊經台灣周邊，而是一次帶有測試意味的戰術調整。（金門海巡隊提供）

這個調整若放在近期區域變化中觀察，脈絡更加清晰。日本首相高市早苗日前就台海安全提出明確立場，使得中日關係快速升溫，北京在外交上未獲得實質成果，就更有動機在海上強化存在感；金門因其地理位置與象徵性，成為中共最容易「展演行動」的場域。其釋放的訊號並非單向，而是同時指向台灣、日本、美國與整體區域安全架構。

面對此類灰色行動，第一線單位的程序反應固然重要，但社會層面的心理韌性更為關鍵；中共近年擾動頻繁，使部分民眾逐漸產生「習慣化」的心態，對海上異動的警覺度相對降低。然而，灰色行動的效果往往建立在「讓對手逐步下修警戒線」的心理過程上。當挑釁行為被視為「不至於升級」時，後續更深一步的行動就更容易取得效果。對我國而言，這種無聲的蠶食比短期的軍事壓迫更值得警覺。

因此，金門外海的變化提醒我們，安全不僅僅是軍事與戰術的議題，也是社會穩定、資訊理解與民主韌性的綜合表現，越能理解周邊環境的邏輯，越不容易因挑釁而過度動搖；越能以一致態度面對外力試探，越能降低灰色行動在心理與認知層面產生的放大效應。這是民主社會在長期壓力下所需的核心能力。

金門外海的變化，不僅僅是軍事與戰術的議題，也是社會穩定、資訊理解與民主韌性的綜合表現。圖為海巡署監控、驅離中共海警船。（金門海巡隊提供）金門外海的變化，不僅僅是軍事與戰術的議題，也是社會穩定、資訊理解與民主韌性的綜合表現。圖為海巡署監控、驅離中共海警船。（金門海巡隊提供）

區域局勢的變化不是短期現象，未來仍可能有更多類似情況發生，故台灣所需要的，並非以情緒反應作為安全感來源，而是逐步建立面對壓力的「節奏感」。只要社會有能力在訊息雜音中辨識真正的風險、理解挑釁背後的戰略意圖，就不會因為一時的緊張而失衡，也不會因為外界的操作而產生不必要的恐慌。

金門的海面上反覆出現的那些小幅度變化，表面上是航路的偏移，實際上是對台灣整體防衛意識的一次提醒，越能看懂訊號、穩住步伐，就越不容易受到外部輿論操作或內部悲觀敘事的牽動。這份基於理解而建立的穩定，是台灣最重要的安全資產，也是外力最難突破的防線。

（作者為國際關係研究生）

