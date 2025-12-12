自由開講》從美國民意調查的轉向 看台灣的國際策略

◎ 楊聰榮

美國對台灣的民意出現新的變化方向，隨著Chicago Council on Global Affairs（下稱「芝加哥全球事務委員會」）以及相關機構對美國民意的追蹤調查，顯示美國大眾對台灣的國際地位與美國對台政策，正在悄然但具體地出現轉向。我們可以從「對台觀感」、「支持政策」、「面臨危機時的民意傾向」三個面向檢視此一變化，探討其對台灣國際戰略與美國政策走向的可能啟示。

美國民眾對台灣的整體觀感正處於上升階段，支持重點主要集中於「經貿合作」與「國際參與」。（法新社資料照）

美國民眾對台灣的整體觀感正處於上升階段。芝加哥全球事務委員會所發布的2024年調查指出，美國民眾對台灣的「感受溫度」（feeling thermometer）平均為58分，1980–90年代約為50分左右。 上述數據反映出美國社會對台灣的印象從中性或略偏正面，朝向更為友善的變化。調查也顯示，不論黨派，民主黨、共和黨及獨立選民對台灣的好感皆居於較高水平，雖然民主黨支持傾向略高於共和黨。此種跨黨派的支持，是對台灣而言一項意味深長的政治資產。

請繼續往下閱讀...

在對台政策選項方面，美國民眾的支持重點主要集中於「經貿合作」與「國際參與」。根據該委員會調查，約 59%至62%的受訪者支持 台灣加入國際組織，例如United Nations 或 World Health Organization，而大約59%支持美台簽署自由貿易協定（FTA）。在軍事承諾方面，雖然也有受訪者支持美國對台提供軍事援助，但對於美國實際派遣地面部隊以致與中國直接對抗者，支持意願仍較為保守。由此可見，美國民意雖不排斥台灣追求更大國際空間，但對於「由美國來主導、以軍事手段保障台灣地位」的方案尚非全面接受。

面對中國可能對台灣採取軍事行動的情境，美國民眾展現出「援助但不冒進」的態度。2024年調查指出，74% 支持向台灣運送糧食與醫療物資，72%贊成對中國施加經濟與外交制裁，但僅42%支持美國承諾「若中國入侵台灣，美國必定出兵」的直接軍事防衛責任。此反差揭示美國社會期待對台採取積極支持的態度，但仍希望避免捲入全面衝突。近期2025年調查也指出，此種支持趨勢有進一步增強的跡象。

綜觀以上趨勢，這對台灣而言既是機遇亦是提醒。機遇在於，美國社會對台灣的友善感受與對加強美台經貿、國際合作的支持，為我國拓展國際空間、提升國際能見度提供了輿論與民意基礎。這項民意的趨向提醒我們，我國若欲進一步利用此一趨向，務必強化自身國際參與能力、維持穩定現狀並避免激化台海情勢，因為美國民意雖支持台灣提升角色，但對導致重大軍事衝突的方案仍保持慎重。

美國將在經貿合作、國際組織制度參與、軍售及後勤支援方面對台灣採取更為積極態度，同時維持避免與中國直接軍事衝突的風險。圖為國軍演訓情形。（資料照）

就美國政策走向而言，上述民意變化可能促使華府在台海議題上採取更為精緻的策略。美國或將在經貿合作、國際組織制度參與、軍售及後勤支援方面對台灣採取更為積極態度，同時在「美國地面部隊駐台」或「直接參戰承諾」等高度風險事項上仍維持模糊策略或有限承諾。對美國來說，此路線可有效回應國內民意對台灣的支持，同時維持避免與中國直接軍事衝突的風險。

對台灣而言，這意味我國在選擇國際策略時應結合「友善美國民意」、「鞏固國際經貿參與」與「維持區域穩定」三重考量。具體而言，我國可積極推動與美國的自由貿易談判、加入更多國際組織、強化對全球供應鏈的角色，同時在國防與外交政策上保持低風險、高靈活度，以配合美國民意與政策的節奏。這樣的策略將有助於提升台灣在國際社會中的角色，並為我國的安全與發展爭取更寬裕空間。

（作者為台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法