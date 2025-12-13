自由開講》環保不該雙標 「標準一致」才是真正的環境正義

◎ 林仁斌

近年來，台灣的能源轉型政策，常遭受選擇性的攻訐。再生能源政策推動過程中，光電、風電等案場屢遭誣指為「污染水源」或「破壞生態環境」，烏山頭水庫光電案甚至被抹黑為「環境浩劫」。事實上，環保不該雙標，不該因能源種類、政治立場或地方利益而有差別，更不應只對再生能源特別嚴苛。

國際能源總署（IEA）早已指出，再生能源是未來能源的主軸。台灣若要降低對進口燃料的依賴，強化能源自主與韌性，再生能源發展是不可或缺的一環。再生能源並非完美，質疑政策可以、監督執行也必要，但若用雙重標準看待再生能源，就全然不是真正的環境正義。換言之，當部分輿論對再生能源過度指摘，卻對其他更嚴重的污染事件保持沉默，所謂的「環保」就只是立場表演，而非政策實踐。

烏山頭水庫光電案被抹黑為「環境浩劫」，但是烏山頭水庫的透明度介於1.4至1.8公尺，設置光電後也未有明顯變化。（資料照）

環境正義的核心價值是守護公共安全與永續環境發展。如果真要追求環境正義，那麼無論是核電、光電、廚餘處理或空氣污染事件，都應受到同等的檢驗。值得關注的是，立法院日前在缺乏充分討論與跨部會評估下，強行通過光電的環評加嚴修法。同時，對核電延役或重啟卻完全沒有要求環評。事實上，光電案場的環評本就不應貿然套用這種「一刀切」的規範，而應依地理區位、案場規模、生態敏感度與土地利用差異加以分級，如此才能兼顧能源自主與生態環保。

另一方面，核電廠重啟涉及老舊核能機組再運轉的安全、核廢料處置、地震與極端氣候衝擊、區域避難及國安風險，是高風險的「重大環境變更行為」。因此，若將核電延役排除在環評之外，不僅違反程序正義，也與國際核能監管實務背道而馳。

很顯然，環評制度的雙重標準，已然削弱能源轉型的推展，使地方社區失去發展再生能源的誘因，也使高風險核電欠缺應有的監管機制。長期而言，不但不利台灣的能源韌性與能源安全，也侵蝕了社會大眾對國家能源治理的信任。

誠然，台灣在能源轉型的道路上，面臨各種艱難與挑戰，相關問題都需要跨領域、跨世代的理性討論。但是，前提是要「標準一致」，讓監管數據公開、風險評估透明、政策辯論基於科學實證，而非短視或偏見的雙標。唯有如此，社會才能對能源政策作出正確評判。

核電廠重啟涉及老舊核能機組再運轉的安全性，是高風險的「重大環境變更行為」，若將核電延役排除在環評之外，不僅違反程序正義，也與國際核能監管實務背道而馳。（資料照）

能源轉型不是沒有代價，但走回頭路的代價更高。真正的環境正義，不是選擇性地攻擊某一類能源，而是以同樣嚴謹的態度面對所有可能的環境污染與風險安全。換言之，環保不應淪為意識形態或政治動員的口號，而該成為加速能源轉型進程的力量。對政府而言，責任是確保每一度再生能源都符合科學與法規；對社會而言，責任是拒絕立場性的環保，而堅持標準一致。

唯有建立標準一致的環境規範與監管誠信，才有真正的環境正義，台灣的能源轉型才能真正邁向成熟，理性務實的走在社會信任、永續發展的正確道路上。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

