評論 > 投書

自由開講》宏福苑大火案 香港特區政府學當中國官

2025/11/30 09:30

◎ 李廣智

記得電影《讓子彈飛》有一幕講到，馬邦德夫人被王四郎的手下槍殺之後，當縣長的張麻子就借夫人的死舉辦了喪禮，邀請了城中所有富豪參加，然後張麻子就找他的兒子假裝麻匪綁架所有富豪然後撈錢。原本以為只有電影才會出現如此荒謬的情節，沒想到真的在現實中讓筆者遇到。

自由開講》宏福苑大火案 香港特區政府學當中國官香港大埔宏福苑發生火災，至11月28日仍可見被燒毀的外牆與竹棚，這場惡火已造成逾百人死亡。（歐新社檔案照）

香港大埔宏福苑發生自開埠以來最大的一場火災，特首李家超宣佈成立宣布成立調查及規管工作組，調查火災起因及規管巡查工作，確保建築物外牆保護材料符合阻燃標準。

而「中科監察」主席及「香港方略」首席研究員潘焯鴻早於火災發生前在Fcaebook發文指宏福苑與其他有待維修的社區樓宇所使用的棚網根本無法阻燃。再從現場的影片也可以看到，被燒掉的不是竹棚而是棚網，因此幾乎可以斷定造成火勢惡化的主因是棚網。而工作組的主管政務司司長陳國基卻將火勢惡化的主因歸咎於竹棚。並考慮修例以金屬棚架全面代替竹棚，就不禁讓人引起其他聯想。

由於中國鋼材長期產能過餘，所以政府需要不斷發展大型建設項目把過餘的產能消耗，也是因為這個原因才會有「一帶一路」的出現。現在中國國內多家地產商破產，「一帶一路」所帶來的債務與貪污問題也引起當地人民對中國的不滿，多餘的鋼材到底如何處理？

香港政務司司長陳國基將宏福苑火勢惡化的主因歸咎於竹棚。（路透檔案照）香港政務司司長陳國基將宏福苑火勢惡化的主因歸咎於竹棚。（路透檔案照）

更傑出的一手是，習近平於本月27日親下指示全力支持香港特區政府應對處置火災事故，更撥款200萬人民幣予紅十字會援助救災。如此自己扮黑臉，讓聖上裝白臉。既能賺到錢，又往主子臉上貼金，看來特區政府官員在學習當中國人這方面確實下了苦功。

（作者為替代役男）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

