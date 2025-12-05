自由開講》核電除役的真相：昂貴、漫長，且最終可能由全民買單？

◎ 林仁斌

德國近期爆發一起核電廠除役爭議，清楚揭示了核能產業「高成本、高風險外部化」的結構問題。位於哈姆・烏恩特羅普（Hamm-Uentrop）的THTR-300釷高溫氣冷式反應爐，早在35年前即停機，但真正的麻煩才正開始。原本規劃在2030年啟動的除役工程，估計費用約為新台幣125億元。但最新評估卻暴增3倍至約360億元。更令德國社會震驚的是，營運商Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH（HKG）竟以破產脫身，使龐大的工程費用全面轉嫁給全民買單。

德國THTR-300釷高溫氣冷式反應爐除役工程，費用暴增3倍至約360億元。營運商Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH（HKG）竟以破產脫身，使龐大的工程費用全面轉嫁給全民買單。（圖取自Google地圖）

這起事件再度戳破了核電的迷思。擁核人士經常以「便宜」作為宣傳口號，但卻刻意忽略真實除役與核廢料處置的後端費用。核電的生命周期長達數十年至上百年，從建廠、運轉、維修、到拆除，每一步都需要高度專業與巨額經費，更伴隨無可迴避的安全風險。一旦營運商選擇卸責，社會就只能含淚接手所有最沉重的負擔。

國際經驗早已證明，多數核電廠的最終除役成本，都大幅超出當初的預想，放射性核廢料的長期儲存與最終處置規劃與執行更是全球共同的難題。這正是核能產業的核心矛盾：「利益私人化、成本社會化」。企業在營運期間享受收益，但當龐大的壞帳浮現時，卻透過破產或政策漏洞脫身，讓全民替其收拾爛攤子。德國THTR-300並非個案，而是核電制度風險的縮影。

台灣同樣不能自外於這項警訊。核一、核二、核三廠的除役作業正在進行或即將展開，高階與低階核廢料的處置經費早已動輒以數百億起算，且仍是不斷上修。值得提醒的是，目前我們仍是無法務實面對與妥善處理核廢料的難題。2012年經濟部曾選出台東縣達仁鄉、金門縣烏坵鄉做為低階核廢料最終處置場址，但台東縣、金門縣政府都拒絕辦理公投，而無法繼續推動；高階核廢料最終處置場則尚面臨選址沒有法源，光做地質調查就面臨遭抗爭的窘境。很顯然，若進度持續延宕或成本失控，國庫終將成為最後支付者，而全體納稅人也必然被迫成為「最終買單者」？

台灣核一、核二、核三廠的除役作業正在進行，處置經費早已動輒以數百億起算，目前我們仍是無法務實面對與妥善處理核廢料的難題。圖為核三廠。（資料照）

值得反思的是，當擁核人士持續高喊「核電便宜」時，他們口中的便宜往往僅指短期的發電成本，而不包括需跨越數十年的除役工程與核廢料管理費用。真正昂貴的不是電價，而是被無限期延後、但遲早會浮上檯面的龐大債務。

德國THTR-300案再次警醒我們：核電不是便宜的能源，而是跨世代的債務陷阱。若台灣希望打造真正公平、安全、永續的能源新未來，無疑的是應加速各式再生能源的推展、強化分散式電網韌性、節約能源與提升能源效率，讓能源轉型建立在安全且可永續的基礎上，而不是沒有世代正義的把風險留給下一代。

能源政策最重要的不是短期口號，而是長期責任。選擇哪種能源，就等於選擇哪一種未來。台灣不能重蹈德國THTR-300的覆轍，更不能讓後代背負我們不願面對的核電借據。

（台灣環境保護聯盟學術委員）

