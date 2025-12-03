自由開講》中日關係緊張 北京動員邦交國「代為發聲」

◎ 宗介

在中日關係快速升溫的緊張局勢中，北京不只依賴自身宣傳系統攻擊日本，更開始動員一批威權或依賴中國經援的邦交國「代為發聲」。

中國外長王毅11月22日訪問塔吉克時高調宣稱不允許日本右翼「開歷史倒車」，並把台灣議題硬綁進二戰敘事，企圖將北京的政治立場包裝成「國際共識」。塔吉克、緬甸、俄羅斯、敘利亞等國隨即配合表態，形式上支持中國「一個中國」原則，實則暴露出北京正在透過外交施壓與利益交換，打造一個虛假的政治聲浪。

中國外長王毅11月22日訪問塔吉克時高調宣稱不允許日本右翼「開歷史倒車」。

更值得警惕的是，這些國家並非真正基於國際法或區域安全考量，而是高度依賴中國經援、或在國際上本就被視為不自由政權。緬甸軍政府利用向中共靠攏換取外部支持；俄羅斯則在自身入侵烏克蘭遭國際譴責的情況下，藉攻擊日本來迎合北京；敘利亞等中東威權政體更一向把中國視為經濟生命線。這些國家對台灣的指責，更像是向北京交代的「政治投名狀」。所謂「堅定支持中國統一」，其實只是威權政體彼此取暖、互相背書的表演。

對台灣而言，中共此舉並非單純外交宣示，而是更大戰略的一部分；把台灣描繪成「被國際孤立」、把日本污名化為「軍國主義回潮」，以此製造國際認知戰效果。台灣外交部已明確譴責這些說法荒謬，指出北京透過拉攏威權國家散播對台貶損言論，完全無助於區域和平。

台灣外交部已明確指出北京透過拉攏威權國家散播對台貶損言論，完全無助於區域和平。



台灣應繼續強化與民主國家的合作，透過實質外交反制中共的話術，同時揭露北京所謂「國際支持」的真面目——不是全球共識，而是威權小圈圈的政治宣傳工程。唯有揭穿這層虛假包裝，國際社會才能真正看見誰才是破壞區域穩定的源頭。

（作者為研究生）

