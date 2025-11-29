汪浩時間》高市早苗說得沒錯──因為這正是日本政府的一貫立場

真正感到不安的是北京。因為只要承認「日本無權認定台灣屬於誰」，就等於承認日本更不可能替中國背書「台灣屬於中國」。這正是中共最不願面對的現實：國際法並未確認台灣屬於中華人民共和國。

◎ 汪浩

高市早苗首相日前表示，「日本根據『舊金山和約』放棄了有關台灣全部的權利與權限，並沒有立場認定台灣的法律地位。」

日本首相高市早苗出席黨魁討論會時表示，「日本根據『舊金山和約』放棄了有關台灣全部的權利與權限，並沒有立場認定台灣的法律地位。」（取自貼文）

北京猛烈批評高市早苗「不思悔改」，但若回到國際法與日本政府正式紀錄，高市的發言不只是正確，更是延續了日本長年、一致、且明文存在的官方立場。

2012年3月9日，日本首相野田佳彥在國會答覆參議員山谷惠里子時，已清楚指出：依《舊金山和約》第二條，日本早已放棄對台灣的全部領土權利、權利名義與請求；而台灣最終歸屬何國，日本「沒有獨自認定的立場」。

這段明確的政府見解，至今從未被任何後任首相推翻，也未曾修正。高市早苗近日的談話，正是逐字呼應野田當年所述，完全符合國際法文本與日本長期外交政策。

也就是說，高市不是「改變政策」，更不是「挑釁中國」——她只是重申日本政府本來就公開講了多年的事實。

2012年時任日相野田佳彥已清楚指出：依《舊金山和約》第二條，日本早已放棄對台灣的全部領土權利、權利名義與請求；而台灣最終歸屬何國，日本「沒有獨自認定的立場」。（路透檔案照）

真正感到不安的是北京。因為只要承認「日本無權認定台灣屬於誰」，就等於承認日本更不可能替中國背書「台灣屬於中國」。這正是中共最不願面對的現實：國際法並未確認台灣屬於中華人民共和國。

高市早苗沒有犯錯，錯的是北京試圖把政治宣傳強壓成國際法。日本立場前後一致，恰恰證明問題不在東京，而在於北京想要別人說出「台灣屬於中國」——但日本，從來沒有、也不會這麼說。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

