自由開講》雲縣府凌駕民意 斗六發展停滯八年誰之責？

◎ 廖郁賢

不談收割談耽誤！

政策辯論是民主政治的常態，是檢驗施政效率與計畫可行的必要程序。若有人將對公共政策的討論與質疑一概斥為「抹黑」，無非是企圖用政治語言，掩蓋其延宕工程的失職，這種強行收割的手段，已然粗糙到令人無法接受。

斗六鐵路行經市區全長6公里有7處平交道、3處陸橋、2處地下道，導致市區交通雍壅塞及妨礙地方發展，地方期盼能高架化。（資料照）

在斗六鐵路高架化這齣大戲中，我們看到了一種熟悉的政治操作手法，慣性抹黑者先聲奪人，攻擊別人「抹黑」。你若問為什麼要這樣做？這其實是極權主義宣傳的經典套路，當我方陷入困境、無法拿出具體成果時，最簡單的方式就是製造一個敵人，他們將焦點從「我做錯了什麼」轉移到「別人在攻擊我」。

請繼續往下閱讀...

誰在攻擊「抹黑」？這是極權主義的慣用伎倆！只是真正的問題是縣府提出的計畫始終無法通過中央的可行性審查，因存在嚴重缺陷，地方方案不合格還慣性的反駁，不談方案的錯誤，反而跳出來指責：「你們是在收割政績！」或「你們是抹黑！」目的只是為了轉移焦點，讓市民不去追究計畫八年不前進的真正原因——地方政府的怠惰與錯誤。

誰爭取到「774 萬」的可行性評估經費，這是一個事實，然而，縣政府急於否認或轉移話題，恰恰證明了這個事實的存在。只是，這筆錢爭取來之後呢？劉建國的功勞是他作為一個地方立委，爭取了第一階段的評估經費，經費撥下來後，就是縣府的工作了，撰寫和提出合格且可行的評估報告、確保工程能進入下一階段，卡住，是代表縣府提出的「貨」本身就有問題。

斗六鐵路高架化11月初舉辦說明會，吸引約500名的民眾出席關切。（資料照）

可行性評估仍在原點

斗六市民需要的不是「突破卡關」的政治秀，可行性評估仍在原點，是雲林縣府不僅未能解決問題，還大動作召開說明會，把所有延宕責任推給中央，這就是典型的「歸罪於外」，真正值得追問的不是誰收割誰的政績，而是：誰耽誤了斗六八年？

（作者為19th雲林縣議員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法