李忠憲的思考》脫亞入歐vs.脫歐入亞

明治維新的精神是：向文明靠攏，即使羞辱也要學。香港回歸後的精神卻變成：向落後靠攏，反正誰死都與我無關。台灣的下一步，你要往哪邊走？ 要學日本、還是香港？
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/12/06 12:30

◎ 李忠憲

香港大埔宏福苑大火造成已逾百死、76重傷、200多人失蹤。

德國媒體的標題寫得比香港直白：這是一場本來不應該發生的大火，這不是天災，而是制度失效。說得沒錯！

我一個亞洲的工學院學生跑到德國去唸書，然後再回來台灣，對這件事情特別有所感觸。

香港住宅大樓「宏福苑」日前發生大火，造成逾百人死傷、多人失蹤的慘劇。（法新社檔案照）香港住宅大樓「宏福苑」日前發生大火，造成逾百人死傷、多人失蹤的慘劇。（法新社檔案照）

香港過去引以為傲的工程文化、程序意識、法治精神，已經不見了。取而代之的是「政治優先、程序靠邊」的東方式治理。

出事以後還在歌功頌德習近平，完全沒有任何關鍵式的檢討或追究責任。這就是所謂的逆明治維新。

明治維新是脫亞入歐；香港回歸是脫歐入亞

日本在19世紀面對西方列強時，有能力承認：我們落後了。

於是他們把臉皮放一邊，把歐洲制度直接抄回亞洲：普魯士的法律、英國的軍事、法國的行政訓練、整套工程安全文化。

結果呢？

短短半個世紀，日本變成現代國家。

而香港呢？

香港從世界最嚴謹的英式制度，一路退回到東方式人情政治。

從文明的邊緣，倒著跳回前現代制度。

英國殖民政府留下的是文明制度，各種法律規章，安全守則標準，嚴格的稽核和管理。

香港宏福苑無情火，一名男子目睹家園遭火海吞噬，情緒激動。（路透檔案照）香港宏福苑無情火，一名男子目睹家園遭火海吞噬，情緒激動。（路透檔案照）

香港回歸中國以後：制度開始斷崖式退化

原來英國統治香港期間的各項制度崩壞，中國人那種靠關係，隨隨便便，沒有出事就沒有問題，別人出事是別人的問題，政治化與官僚利益團體勾結，工業安全完全崩壞。

錯誤變成習慣，意外變成日常，人命變成統計數字。

數據很殘忍：香港工業安全全面崩盤

根據香港職安局：

① 建築業致命率由0.9 → 1.8（每千人）

短短十年翻倍。這在英國、日本會讓部長下台；在香港，只會讓官員說一句：我們已經非常重視。然後加一句在習近平大大的領導之下，什麼都沒有問題！

② 工業意外2015–2019全面上升

• 工人高空不佩戴安全帶

• 監督鬆散

• 材料偷工減料變普遍

③ 著名事故不是偶然，而是「連鎖反應」

• 2013 陳大河體育館白天倒塌（零問責）

• 2015 鉛水事件（影響 3 萬戶）

• 2018 沙中線短樁（港鐵史上最大工程醜聞）

• 2022 何文田吊船墜落

• 2023 佐敦大火

• 2025 宏福苑大火（至少128死）

這些事故有一個共同點：

都不是天災，都可以被預防。都因為制度退化而發生。

文明的倒退，就是從這種大火開始的。

宏福苑大火五大致命因素：

• 工人違規吸菸

• 劣質建材

• 逃生通道堵塞

• 強風助燃

• 警報系統失靈

每一項單獨看都不是致命。

但五項同時出現，就是文明倒退。因為這代表：整條制度鏈同時失效。

一個文明社會，不會讓這五件事同時發生。一個制度正在退化的社會，才會。

日本19世紀面對西方列強時，承認落後了，於是他們直接抄回歐洲制度，短短半個世紀，就變成現代國家。圖為東京晴空塔，（路透檔案照）日本19世紀面對西方列強時，承認落後了，於是他們直接抄回歐洲制度，短短半個世紀，就變成現代國家。圖為東京晴空塔，（路透檔案照）

香港正在倒退到文明以前的世界

明治維新的精神是：向文明靠攏，即使羞辱也要學。

香港回歸後的精神卻變成：向落後靠攏，反正誰死都與我無關。

台灣的下一步，你要往哪邊走？ 要學日本、還是香港？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

