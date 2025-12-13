自由開講》攜手打造安心變老的台灣 從樂齡學習到長照整合的全方位支持

◎ 謝旻憲

2025年，台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口已超過20%。這不僅是人口結構的轉變，更是對社會制度與價值觀的一場深刻挑戰。如何讓長者「健康老化」、「在地安老」，並在生命終點實現「安寧善終」，成為我們這一代人無法迴避的課題。

目前，台灣擁有完善的樂齡學習中心與長照服務據點，這些資源為高齡者提供了多元支持。然而，兩大體系仍各自獨立，缺乏有效銜接，導致服務中斷，無法滿足長者從活躍到安養的全方位需求。若能實現樂齡學習與長照的無縫整合，將能為高齡者提供一條「預防—延緩—照護」的完整服務鏈，真正實現高齡友善社會的願景。

台灣擁有完善的樂齡學習中心，圖為苗栗縣樂齡學習中心辦爺奶熱歌勁舞競賽，參賽者賣力演出。（資料照）



樂齡學習：健康老化的第一步

高齡學習不僅是知識的傳遞，更是促進健康、延緩失能的第一步。透過樂齡學習，長者可以提升健康識能、保持身心活力，並延緩身體機能退化。同時，樂齡學習中心還能促進長者的社會參與，減少孤獨感，提升心理健康。然而，當長者的身體機能逐漸退化時，長照服務的即時銜接就顯得尤為重要。這正是樂齡學習與長照體系整合的必要性所在。

長照3.0：全人照護的未來藍圖

賴清德總統提出的長照3.0，已為台灣的高齡社會描繪出「健康老化、在地安老、安寧善終」的三大願景。未來的長照服務將以健康促進、醫療與照護整合、積極復能、智慧照護和家庭支持為核心，確保長者能就近獲得服務，並在生命的最後一程得到尊嚴的對待。然而，若能在長照3.0基礎上加入樂齡學習的元素，將更能發揮政策的綜效。

例如，透過樂齡學習中心推動健康促進課程與功能性體適能活動，幫助長者維持身體機能；並利用智慧照護技術，實現服務的即時銜接，讓長者在熟悉的社區中獲得完整的支持鏈。這樣的整合不僅能提升服務效率，更能讓長者感受到被關懷與尊重。

三大核心支柱：政策、科技與社區

要實現樂齡學習與長照的無縫融合，必須依靠三大核心支柱：

1、政策整合與資源共享

政府應優化現有資源，推動場地與設施共享，建立跨領域人才庫，並搭建知識交流平台，讓樂齡學習與長照體系相輔相成。

2、智慧科技的應用

發展智慧整合系統，透過即時監測與遠距照護技術，提升服務效率與精準性，讓每位長者的健康需求都能被及時掌握。

3、社區參與與跨域合作

強化中央與地方的協作，串聯社區醫療與照護資源，構築在地關懷網絡，促進長者的社交參與，讓他們能在熟悉的環境中安享晚年。

苗栗縣三義日照中心的長者，大跳健身操，舒緩筋骨，讓社區老人在熟悉的環境獲得身心照顧。（資料照）



攜手共創安心變老的未來

高齡化社會的挑戰不僅是數字上的變化，更是對整個社會韌性與溫度的考驗。樂齡學習與長照整合，是一場必須推動的社會革命。透過政策創新、科技應用與社區參與，我們可以為長者打造一個學習不止、活力不歇、照護無縫、尊嚴永續的高齡友善社會。

這不僅是為了我們的父母與祖父母，更是為了我們自己與下一代。讓我們攜手努力，為台灣的高齡社會開創一個溫暖且值得期待的未來，讓每一位長者都能安心變老，幸福生活到最後一刻。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長&國立暨南國際大學諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

