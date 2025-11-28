許美華頻道》8年1.25兆台幣，就是台灣人保護自己的資本支出！！！

再給大家一個比較基礎，大家正在領得很高興的普發一萬，一次就花掉2360億預算。 然後，藍白在立法院亂修財劃法，地方政府一年就從中央挖走4千億，明年總預算要被迫舉債5600億，會超過公債法上限，根本違法無法執行。 島上長出台積電的台灣，8年花1.25兆做自我防衛，包括保護護國群山產業的救命錢，簡直太便宜了。

◎ 許美華

賴清德昨天（11/26）做出重大宣示，第一次講出2027，全力備戰中共侵台威脅，同時提出未來八年的國防特別預算計劃1.25兆。

賴清德總統示警，北京當局正以2027年完成武統台灣整備為目標，提出未來8年的國防特別預算計劃1.25兆。（資料照）

果不其然，藍白陣營有些人立刻膝蓋式反應，國民黨團還說，賴政府用「天價」麻痺民眾，說賴政府又要亂花錢買武器挑釁對岸，真的讓人想把手上的東西砸過去！

請繼續往下閱讀...

八年，1.25兆的國防特別預算很多嗎？一年1560億，一點也不多，我還覺得太客氣了！

國民黨舉行記者會，立委陳玉珍（左起）、吳宗憲、發言人江怡臻出席，針對賴政府提出高額的國防特別預算，就請賴總統到國會進行報告。（資料照）



很多人可能對錢大到一個數字之後，就開始沒概念了，我就用大家最熟悉的台積電當例子好了。

台積電今年的資本支出，大概400到420億美元，就已經超過1.25兆台幣了。

明年，2026年，台積電在台灣跟海外加速擴廠，10廠齊發，資本支出上看500億美元，折合台幣超過1.5兆。

一家公司的資本支出（Capital Expenditure，CapEx），跟一般日常的營運費用不同，是為了維持競爭力和創造未來營收的長期投資，如果現在投入的資本支出不夠，未來公司的成長性就會受限。

在台積電，資本支出就是下重本買最新的機器設備、蓋新廠，為未來幾年打下繼續領先的成長動能。

因應AI晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，台積電在竹科、高雄共投資七座二奈米廠已不敷需求，近期擬再投資三座。（資料照）

同樣的概念，賴清德昨天（11/26）提出的國防特別預算1.25兆，打造包括「台灣之盾」、引進高科技及AI強化防衛作戰體系，就是台灣建立自我防衛系統，自己保護自己的資本支出。

有誰會覺得台積電每年的資本支出太多呢？

八年1.25兆，而台積電一年的資本支出就超過了，之後還會繼續擴大。

這可以解讀為台積電真的很大，大到「富可敵國」；也可以解讀為賴威廉的8年1.25兆真的沒有很多，8年總共在國防上的「資本支出」，只跟台積電一年的規模差不多。

台積電真的很大，但還不是最大的。大家應該都知道，全世界的科技巨頭都在進行AI軍備競賽，他們為了擴增AI算力的資本支出，每一家的資本支出都比台積電大得多。

藍白在立法院亂修財劃法，地方政府一年就從中央挖走4千億，明年總預算要被迫舉債5600億。（資料照）



再給大家一個比較基礎，大家正在領得很高興的普發一萬，一次就要花掉2360億預算。

然後，藍白在立法院亂修財劃法，地方政府一年就從中央挖走4千億，明年總預算要被迫舉債5600億，會超過公債法上限，根本違法無法執行。

島上長出台積電的台灣，8年花1.25兆做自我防衛，包括保護護國群山產業的救命錢，簡直太便宜了。

我繳稅，讓政府投入國防做長期資本支出，我覺得很值得！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法