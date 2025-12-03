自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》修法補國安漏洞不能得罪中共？ 羅智強自我閹割立委職權

2025/12/03 18:00

◎ 袁冰凝

中共揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，立法院國民黨團書記長羅智強引用紅媒假訊息「獵殺中配」，說沈不讓中配參政是「欺負中配」，所以被中國政治追殺是自作自受，但事實真是如此嗎？

沈伯洋因關切國安問題，針對可能接觸對岸黨政軍人士的「高風險群」，希望建立類似公務員或特定職務人員赴陸報備的申報管理機制，以防止資訊洩露或遭到滲透，未曾對中配貼過任何負面標籤，卻被羅智強「竹篙湊菜刀」，引用紅媒假訊息進行惡意抹黑！

立委沈伯洋因關切國安問題，針對可能接觸對岸黨政軍人士的「高風險群」，希望建立類似公務員或特定職務人員赴陸報備的申報管理機制。（資料照）立委沈伯洋因關切國安問題，針對可能接觸對岸黨政軍人士的「高風險群」，希望建立類似公務員或特定職務人員赴陸報備的申報管理機制。（資料照）

沈伯洋身為立委，發現國安漏洞，提出修法建議，原本就是立委的職責，何錯之有？又與中配參政何干？且依現行《國籍法》規定，台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，其立法目的係規範我國國民擔任公職者，即應「肩負國家忠誠義務」，另依《宣誓條例》第六條規定，擔任我國立法委員、縣市議會議員、鄉鎮市民代表會代表，就職時應宣誓「恪遵憲法，效忠國家」，試問中配若兼具中華民國的國籍及中華人民共和國的國籍，到底是要效忠中華民國？或效忠中華人民共和國？又究竟要恪遵哪一國的憲法？勢必導致忠誠義務衝突。

再者，《國籍法》增訂取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職之規定，並非針對中配，而是適用於每一位中華民國國民（包括台灣的每位外籍配偶），更何況該法係二○○○年二月九日公布施行，當時仍是國民黨執政時期，如果說限制雙重國籍者參政是「欺負中配」，則國民黨豈非是始作俑者？

立委沈伯洋因關切國安問題，針對可能接觸對岸黨政軍人士的「高風險群」，希望建立類似公務員或特定職務人員赴陸報備的申報管理機制。（資料照）立委沈伯洋因關切國安問題，針對可能接觸對岸黨政軍人士的「高風險群」，希望建立類似公務員或特定職務人員赴陸報備的申報管理機制。（資料照）

倘若羅智強的觀點是，中華民國立委要立什麼法，都必須看中共眼色，否則得罪中共，就是自作自受，不啻是自我閹割立法職權，讓立法院淪為中共的立法分支機構，則羅還適任中華民國立委嗎？

（作者為法務人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書