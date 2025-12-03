自由開講》修法補國安漏洞不能得罪中共？ 羅智強自我閹割立委職權

◎ 袁冰凝

中共揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，立法院國民黨團書記長羅智強引用紅媒假訊息「獵殺中配」，說沈不讓中配參政是「欺負中配」，所以被中國政治追殺是自作自受，但事實真是如此嗎？

沈伯洋因關切國安問題，針對可能接觸對岸黨政軍人士的「高風險群」，希望建立類似公務員或特定職務人員赴陸報備的申報管理機制，以防止資訊洩露或遭到滲透，未曾對中配貼過任何負面標籤，卻被羅智強「竹篙湊菜刀」，引用紅媒假訊息進行惡意抹黑！

立委沈伯洋因關切國安問題，針對可能接觸對岸黨政軍人士的「高風險群」，希望建立類似公務員或特定職務人員赴陸報備的申報管理機制。（資料照）

沈伯洋身為立委，發現國安漏洞，提出修法建議，原本就是立委的職責，何錯之有？又與中配參政何干？且依現行《國籍法》規定，台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，其立法目的係規範我國國民擔任公職者，即應「肩負國家忠誠義務」，另依《宣誓條例》第六條規定，擔任我國立法委員、縣市議會議員、鄉鎮市民代表會代表，就職時應宣誓「恪遵憲法，效忠國家」，試問中配若兼具中華民國的國籍及中華人民共和國的國籍，到底是要效忠中華民國？或效忠中華人民共和國？又究竟要恪遵哪一國的憲法？勢必導致忠誠義務衝突。

再者，《國籍法》增訂取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職之規定，並非針對中配，而是適用於每一位中華民國國民（包括台灣的每位外籍配偶），更何況該法係二○○○年二月九日公布施行，當時仍是國民黨執政時期，如果說限制雙重國籍者參政是「欺負中配」，則國民黨豈非是始作俑者？

倘若羅智強的觀點是，中華民國立委要立什麼法，都必須看中共眼色，否則得罪中共，就是自作自受，不啻是自我閹割立法職權，讓立法院淪為中共的立法分支機構，則羅還適任中華民國立委嗎？

（作者為法務人員）

