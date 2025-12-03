自由電子報
評論 > 投書

自由開講》薪資結構挑戰 維持台灣經濟韌性與共榮

2025/12/03 09:00

◎ 楊智強

近年主計總處公布薪資數據屢創新高，但實質薪資成長仍有限，反映出台灣薪資結構的複雜面貌。值得注意的是，今年前九月經常性薪資低於平均數的員工比率達69.77%，創歷年同期新高。這數據提醒我們，少數高薪產業推升了平均薪資，但多數勞工的收入仍未達理想水準，平均薪資數字已不完全代表整體勞動市場的實況。

主計總處公布2024年總薪資中位數54.6萬元，創歷史新高。（資料照）主計總處公布2024年總薪資中位數54.6萬元，創歷史新高。（資料照）

在這樣的情況下，台灣經濟的基本面依然穩健且具韌性。今年出口數量更是屢創新高，顯示國際訂單強勁，產業動能持續提升。這不僅為台灣經濟注入活水，也提供了薪資調升的有利條件。高科技與製造業的表現，持續帶動非經常性薪資成長，為經濟前景增添信心。

然而，立委王世堅日前在立院質詢中提出，政府公布貧窮率只有7.13%，遠低於其他先進國家，但實際生活中仍有許多家庭生活困難。根據學者與民間團體的研究，以「可支配所得中位數六成」作為貧窮標準，台灣真正處於貧窮線下的人數約有280至300萬，比現行獲得救助的低收入戶規模大得多，這顯示有不少潛在弱勢族群尚未被完整照護。

貧窮率比美、日低？民進黨立委王世堅揭「貧窮黑數」，指社會救助法已不合時宜。（資料照）貧窮率比美、日低？民進黨立委王世堅揭「貧窮黑數」，指社會救助法已不合時宜。（資料照）

這些數據帶來的挑戰是政府與社會如何調整相關政策與制度，更公平有效地照顧每一位需要幫助的國人。最低工資調整、薪資結構改善及社會救助資源的合理配置都是關鍵議題。當我們在討論經濟成長與薪資提升時，也應關注弱勢群體的生計保障，避免經濟果實分配失衡。

台灣社會的進步不只是平均薪資數字的提升，更應該是讓所有努力工作的人都能感受到經濟成長的實質好處。未來政策制定者須致力打造包容且具彈性的社會安全網，讓經濟成果惠及更廣大民眾，實現真正的共同富裕。

（作者為社會科教師）

