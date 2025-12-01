自由開講》《全民安全指引》普發 民心防衛的第一道防線

◎ 不孝

台灣身處全球最危險的地緣熱點，但社會表面依舊平靜，演唱會照辦、旅遊照跑，彷彿與軍機繞台的現實隔著一道透明牆。國防部近期動用第二預備金普發《全民安全指引》，引來質疑與嘲弄。然而，在戰略壓力全面升高的此刻，與其把指引當成鬧劇，更應把它視為台灣最迫切、也最可行的民心防衛訓練。

國防部近期動用第二預備金普發《台灣全民安全指引》。（資料照）



烏俄戰爭三年多，烏克蘭之所以能撐過戰爭初期，靠的不是武器，而是社會沒有在第一天崩潰。國際援助固然重要，但真正讓國家挺住的，是人民不恐慌、不亂信謠言，有能力在危機中維持秩序。這點，正是台灣最需要補課的地方。

國際智庫CEPA提出台灣面對威脅的四項關鍵：提升軍備、強化後備、混合戰能力與國際支援。然而，這些改革需要時間，也受制於外部環境，短期內難以大幅改變現況。相較之下，《安全指引》的普及，雖然稱不上萬全，但能立刻讓民眾具備最低限度的危機素養，知道斷電時該怎麼做、資訊混亂時如何判讀、社區如何互助。這些看似日常的基本能力，在戰爭初期往往決定國家能否穩住。

有人質疑「真的打起來誰還看指引」。但安全指引的重點並非「戰時手冊」，而是「戰前演練」。社會若能在平時累積心理預備，危機來臨時更不容易陷入集體恐慌。烏克蘭的教訓清楚告訴我們：

民心穩，國家才能穩；民心亂，再多武器也派不上用場。

當前的困境是，軍購持續延遲、後備動員仍在調整、國際支援可能受地緣政治牽動，甚至美國本身也在重新界定對盟友的責任。台灣無法確保外力一定會在第一時間介入，也無法靠一紙條約解除所有不確定性。在這樣的現實下，最能立刻強化的，就是台灣人民自身的心理韌性。

台灣強化全社會防衛韌性，圖為先前在台南演練開設擴充「急救醫療場所」，進行傷患搶救。（資料照）

誠然，《安全指引》仍有可改善之處，例如部分內容過度教科書化、情境模擬不足。但瑕不掩其要義：台灣第一次嘗試用全社會的方式，把國家安全從國防部推到每個家庭。這不僅是資訊普及，更是凝聚共識──危機不是政府的事，而是全民的事。

台灣沒有揮霍恐慌的本錢，也沒有把民心交給運氣的餘裕。《全民安全指引》也許是一小步，但它讓兩千三百萬人第一次同步思考：如果危機真的來臨，我準備好了嗎？

在追求和平的道路上，民心防衛永遠是第一道、也是最不可或缺的防線。

（作者為退休人士）

