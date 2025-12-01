自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣有事、日本有事：從高市表態看台海安全新格局

2025/12/01 11:30

◎ 李立聖

日本首相高市早苗近日明確表示，台灣若遭武力攻擊或封鎖，日本可能進入「存立危機事態」。這是日本政府首次由現任首相，在國會答詢中以法律語境宣示台灣安全與日本國家存亡直接相關，使過去「台灣有事就是日本有事」的政治語句，正式進入國防法制的核心範圍。

日本首相高市早苗日前在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。（法新社檔案照）日本首相高市早苗日前在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。（法新社檔案照）

日本能做出如此界定，是基於2015年安保法制改革後建立的《平和安全法制》。依據法律，只要「與日本密切關係的國家遭受攻擊，並使日本國民生命或國家存續受到重大危險」，政府即可宣布存立危機事態，並行使集體自衛權。這項制度允許自衛隊在盟國遭攻擊時提供後勤、情報，必要時甚至參與軍事行動。高市早苗明確指出台灣符合此要件，使日本在面對台海危機時具有明確法源，而非僅依政治判斷行事。

高市的發言也立即與美國的安全架構產生連動。美國政府與國會議員表示支持，強調台海穩定是美日共同利益。長期以來，《台灣關係法》雖定義美國對台義務，但未強制美軍在台灣遭攻擊時必然介入，使外界普遍認為美國是否出兵端視行政部門的政治考量。

然而，日本若因台海危機宣布存立危機事態，自衛隊行動可能受到威脅，日本領域亦可能遭波及。此時，《美日安保條約》第五條的協防義務即可啟動，美國須協助防衛日本。也就是說，美國介入台海不再只是行政選擇，而是由「日本自衛法制」與「安保條約」共同推動的結構性義務，使台灣安全首次被制度化地綁定至美日同盟架構。

然而，即使美日對台立場更清晰，台灣仍不能因此鬆懈。真正決定國際是否介入的基礎，是台灣自身的防衛能力、政治穩定與社會韌性。

賴政府將提出8年、1.25兆元的國防特別預算，首要目標為打造空中重層攔截網。圖為中科院研發的強弓飛彈，攔截高度可達70公里。（擷取自中科院影片）賴政府將提出8年、1.25兆元的國防特別預算，首要目標為打造空中重層攔截網。圖為中科院研發的強弓飛彈，攔截高度可達70公里。（擷取自中科院影片）

今日的台灣有事，不僅意味日本有事、美國有事，更關係整個印太秩序的安全。台灣唯有持續強化自身，才能確保國際理解：保衛台灣，就是保衛區域和平與民主世界的未來。

（作者為政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書