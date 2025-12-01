自由開講》台灣有事、日本有事：從高市表態看台海安全新格局

◎ 李立聖

日本首相高市早苗近日明確表示，台灣若遭武力攻擊或封鎖，日本可能進入「存立危機事態」。這是日本政府首次由現任首相，在國會答詢中以法律語境宣示台灣安全與日本國家存亡直接相關，使過去「台灣有事就是日本有事」的政治語句，正式進入國防法制的核心範圍。

日本首相高市早苗日前在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。（法新社檔案照）

日本能做出如此界定，是基於2015年安保法制改革後建立的《平和安全法制》。依據法律，只要「與日本密切關係的國家遭受攻擊，並使日本國民生命或國家存續受到重大危險」，政府即可宣布存立危機事態，並行使集體自衛權。這項制度允許自衛隊在盟國遭攻擊時提供後勤、情報，必要時甚至參與軍事行動。高市早苗明確指出台灣符合此要件，使日本在面對台海危機時具有明確法源，而非僅依政治判斷行事。

高市的發言也立即與美國的安全架構產生連動。美國政府與國會議員表示支持，強調台海穩定是美日共同利益。長期以來，《台灣關係法》雖定義美國對台義務，但未強制美軍在台灣遭攻擊時必然介入，使外界普遍認為美國是否出兵端視行政部門的政治考量。

然而，日本若因台海危機宣布存立危機事態，自衛隊行動可能受到威脅，日本領域亦可能遭波及。此時，《美日安保條約》第五條的協防義務即可啟動，美國須協助防衛日本。也就是說，美國介入台海不再只是行政選擇，而是由「日本自衛法制」與「安保條約」共同推動的結構性義務，使台灣安全首次被制度化地綁定至美日同盟架構。

然而，即使美日對台立場更清晰，台灣仍不能因此鬆懈。真正決定國際是否介入的基礎，是台灣自身的防衛能力、政治穩定與社會韌性。

賴政府將提出8年、1.25兆元的國防特別預算，首要目標為打造空中重層攔截網。圖為中科院研發的強弓飛彈，攔截高度可達70公里。（擷取自中科院影片）

今日的台灣有事，不僅意味日本有事、美國有事，更關係整個印太秩序的安全。台灣唯有持續強化自身，才能確保國際理解：保衛台灣，就是保衛區域和平與民主世界的未來。

（作者為政治工作者）

