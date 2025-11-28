自由電子報
矢板明夫觀點》高市：無權認定台灣地位 意味台灣不屬於中國

矢板明夫

矢板明夫

2025/11/28 12:30

◎ 矢板明夫

日本首相高市早苗在11月26日與在野黨黨魁的辯論中表示「日本沒有立場去認定台灣的法律地位」。這句話一出，引發外界猜測：高市是否開始從「台灣有事，就是日本有事」的立場退縮？台灣部分統派媒體更立即以此大肆渲染，稱她「改口」、「不再支持台灣」。

然而，這些解讀犯了根本性的誤判。高市從頭到尾都沒有收回任何發言，只是更加清楚地指出：「日本無權認定台灣地位」，也就意味著日本不會承認台灣屬於中國。這才是真正讓北京最難接受的地方。

因為這句「日本無權認定」，正是「台灣地位未定論」的核心。中國最希望日本說出口的，是「台灣是中國的一部分」，而高市公開且正式地否定了這點。她的態度看似低調，但她維持的正是台灣的國際法空間，表明台灣未來不由中國決定，日本更不會替中國背書。這不是妥協，而且恰恰相反，是對中國敘事的直接否定。

高市的發言，也讓人自然想起16年前的日本駐台代表齋藤正樹。2009年，他在中正大學演講時公開指出，日本依《舊金山和約》放棄對台灣的所有權利，因此沒有資格單方面認定台灣的法律地位。這和高市今天的說法幾乎完全一致。

16年前的日本駐台代表齋藤正樹（中）於2009年在中正大學演講時公開指出，日本依《舊金山和約》放棄對台灣的所有權利。圖為他拜會時任立法院長的王金平（右）。（資料照）16年前的日本駐台代表齋藤正樹（中）於2009年在中正大學演講時公開指出，日本依《舊金山和約》放棄對台灣的所有權利。圖為他拜會時任立法院長的王金平（右）。（資料照）

但在那個年代，台灣政治氛圍不同。當時馬英九政府强烈反彈，外交部還約談齋藤「表示遺憾與抗議」。由於當時台灣政府的打壓，齋藤在任務推動上處處受阻，不到一年半便不得不離開台灣。這位熱愛台灣、理解台灣歷史法理的外交官，職涯也因此受到重創。

幸而十多年後，台灣社會與國際情勢都已改變。台灣人民對中國威脅與國際法脈絡的理解更加成熟，也更能辨識中國想強加於人的主權敘事。

高市今天能在日本國會直接講出齋藤當年講過的話，就是變相承認：台灣的未來只能由2300萬台灣人民自己決定。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

