沈榮欽國際視野》短影音與腦腐

◎ 沈榮欽

去年牛津大學出版社選了一個聽起來有些駭人的年度詞彙：腦腐（brain rot）。

2024牛津字典年度代表字：「腦腐」，反映過去一年民眾深受低品質網路內容影響。（美聯社檔案照）

這是經過超過 37,000 人的公開投票，最終從 6 個候選詞語中選出了它代表 2024 年。牛津大學出版社解釋道，這個名詞的意思是「一個人的精神或智力狀態的惡化，尤其是因為過度消費瑣碎或缺乏挑戰性的內容所致」。

「腦腐」這個詞最早被發現在 1854 年梭羅的《湖濱散記》中，梭羅在書中批評了社會貶低複雜思想的傾向，他說：「當英國努力治愈馬鈴薯腐爛病時，難道不應該努力治愈更普遍、更致命的腦腐病嗎？」

如今這個詞已被Z世代和 α 世代所接受，而這兩個群體正是該詞所指涉因為數位短影音的主要使用者和創造者。從 2023 到 2024 年，「腦腐」一詞的使用頻率增加了 230%。短影音和腦腐的關係，也在研究中獲得某種程度的證實。

短影音和腦腐的關係，也在研究中獲得某種程度的證實。示意圖。（路透檔案照） Griffith University 的 Lan Nguyen 等人大量回顧了由演算法操縱的 TikTok、Instagram Reels 和 YouTube Shorts 使用和大腦認知的研究，並將其結果發表在心理學期刊《Psychological Bulletin》。

他們分析了 71 項研究中 98,299 名參與者的數據，發現一個人觀看的短影片內容越多，則認知能力下降得越厲害，尤其是在注意力和抑制控制的表現就越差。

而且這些短影音也影響了使用者的心理健康與批判思考能力。作者們發現，「根據這個框架，反覆接觸高強度刺激、快節奏的內容可能會導致習慣化，使用戶對閱讀、解決問題或深度學習等速度較慢，對更費力的認知任務變得遲鈍。」

研究發現，短影音的這些負面影響，不只針對青少年，對成年人的影響並無二致。示意圖。（路透檔案照）

研究表明，習慣性使用會刺激大腦的獎賞系統，從而強化習慣性使用，進而導致「社交孤立、生活滿意度降低，甚至自尊心和身體形象受損」。更糟的是，過度使用這些平台也與睡眠品質下降、焦慮加劇和孤獨感增強有關。

而且他們發現，短影音的這些負面影響，不只針對青少年，對成年人的影響並無二致。

這或許解釋了為何 TikTok CEO 禁止自己的子女使用TikTok，也許他有 TikTok 傷害大腦的內部研究資訊，因此比任何人更了解 TikTok 的危害 —— 只要傷害的不是他的子女，他很樂意以此獲得大量財富。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





