Emmy時間》馬總統任內「超廢」 台灣兵力跌到低谷！

就是在馬英九總統您的任內，國防預算佔GDP的比例不斷下降，從3%降到接近2%，您拖延對美軍購，擱置國機國艦計畫，延後軍備汰換維修進度，導致武器老舊、軍備廢弛，您推動完全不可靠的募兵制，四個月義務役簡直變成笑話。
Emmy時間

Emmy時間

2025/11/28 09:30

◎ 胡采蘋

就是在馬總統任內，國防預算佔GDP的比例不斷下降，從3%降到接近2%。（取自貼文）就是在馬總統任內，國防預算佔GDP的比例不斷下降，從3%降到接近2%。（取自貼文）擱置國機國艦、延後軍備汰換、四個月義務役

就是在您的任內，台灣兵力跌到低谷，退將去北京唱中共國歌，就是因為您這麼廢渣，賴清德今天才要花這麼多錢去補您捅出來的大洞。

溫馨提醒您一下，您在國防預算上最丟人的表現，還不是長年壓低國防預算到GDP的2%，您最丟臉的事蹟，是您任內的GDP也是一路下滑的，您怎麼還有臉在這個議題上發言。

您任內的台灣兵力跌到低谷，您怎麼還有臉在這個議題上發言。（取自貼文）您任內的台灣兵力跌到低谷，您怎麼還有臉在這個議題上發言。（取自貼文）

長年壓低國防預算 台灣GDP也一路下滑

您不是只有軍事佔比低，您是乘數、被乘數都在下滑，別人的2%至少還因為GDP成長而有增加，但是您任內台灣GDP也是下滑的，您的GDP x 2%被乘數跟乘數都是變少的，國防預算一路下滑再下滑。

台灣有過最惡夢的總統真的當仁不讓就是您，人類真的很難想像那幾年台灣到底是怎麼挺過來的。

（作者為財經作家、時事評論者）
本文經授權轉載自胡采蘋臉書

