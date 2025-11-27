自由電子報
許美華頻道》賴政府正面應對 2027北京武力侵台威脅！

台灣人總是習慣「報喜不報憂」，埋在沙堆裡不願面對現實的鴕鳥很多，賴清德把2027中共的武力威脅時間表講出來，用意當然是向國際表態，展現臺灣承諾自我防衛的決心，同時希望全民一起來面對嚴峻的情勢。
許美華頻道

許美華頻道

2025/11/27 19:00

◎ 許美華

這應該是賴政府上任以來最重要的宣示了！大幅增加國防預算，加入美日韓歐聯盟，應對2027北京武力侵台威脅！

賴總統宣布「守護民主台灣國安行動方案」，揭示8年投入1.25兆元，建構先進防空系統「台灣之盾」、引進高科技AI防衛作戰體系。（資料照）賴總統宣布「守護民主台灣國安行動方案」，揭示8年投入1.25兆元，建構先進防空系統「台灣之盾」、引進高科技AI防衛作戰體系。（資料照）今天賴清德第一次講出2027年，我有點意外但還是要正面肯定。

以美國為領頭羊的自由聯盟，應該已經掌握許多情資線報，火線中心的台灣總統才會在今天做出如此明確的宣示。

賴清德宣示增加國防支出，2026國防預算超過GDP 3%，2030年前達到GDP 5%。

許美華頻道》賴政府正面應對 2027北京武力侵台威脅！AIT也立刻發文呼應賴清德，歡迎台灣提升國防特別預算，加入歐日韓國等夥伴行列。（取自臉書）

AIT也立刻發文呼應賴清德，歡迎台灣在2026至2033年投入1.25兆元打造包括「台灣之盾」的國防特別預算，同時歡迎台灣加入歐洲、日本、韓國等夥伴行列。

台灣人總是習慣「報喜不報憂」，埋在沙堆裡不願面對現實的鴕鳥很多，賴清德把2027中共的武力威脅時間表講出來，用意當然是向國際表態，展現臺灣承諾自我防衛的決心，同時希望全民一起來面對嚴峻的情勢。

再來，藍白在野黨如果反對提高國防預算，就是公開向美日韓歐國際聯盟說No，繼續扯台灣後腿，反美反日親中侵俄，把台灣推向極權中國。

雖然賴清德說出2027，但我還是覺得，中國與其打台灣，不如收買、滲透、分化、弱化台灣；而且這個態勢一直在進行中，如果紅統勢力一路順利推進，瓦解台灣社會的集體防衛能力，配合中共「以武逼統」、「以武逼降」併吞台灣，對中共來說就更容易了。

尤其武力侵台勢必觸動美日韓國際聯盟的警報系統，在美國老大哥還在的情況下，我反而沒那麼擔心。

台灣真正的危險是「合法」被中國接管。如藍白委在國會正在做的事，在財政上弱化中央政府。圖為藍白聯手擋下政院版財劃法修正草案。（資料照）台灣真正的危險是「合法」被中國接管。如藍白委在國會正在做的事，在財政上弱化中央政府。圖為藍白聯手擋下政院版財劃法修正草案。（資料照）

台灣真正的危險不是戰火；而是「合法」被中國接管。

而藍白立委在國會正在做的事，包括在財政上弱化台灣中央政府，在內政上放寬中配入籍、參政限制、加速中國洗人口、不在籍投票種種事，正是朝向台灣「合法」被中國接管的方向前進。

全世界都不演了，也是好事，就以2027為模擬備戰，大家一起來面對吧！

（作者為反紫光奇遊團成員）
本文經授權轉載自許美華臉書

