黑熊學院》2027不是末日倒數

2027不是末日倒數，也非戰爭預言。但料敵從寬，禦敵從嚴，最好的準備時機，永遠是昨天。
黑熊學院

黑熊學院

2025/11/27 20:00

◎ 黑熊學院

這個時間點開始被廣泛討論，是美國前印太司令部司令戴維森，在一場聽證會上公開提及，後續被許多智庫跟學者延續討論。

美國前印太司令部司令戴維森。 （美聯社檔案照）美國前印太司令部司令戴維森。 （美聯社檔案照）

2027年具體是指「中國解放軍將具備攻台能力」，並非斷言戰事一定會發生。

推論細節很多，但大致源於：

1）解放軍軍改達成階段成效，戰力顯著提升。

2）解放軍具備渡海登陸作戰能力，這也是被認為侵台相當困難的一環。

3）2027是解放軍建軍100週年，習近平會希望在這個時間點取得「統一」台灣的政治成果。

各項武統台灣的要素跟誘因，可能在2027年陸續達成。圖為中國轟-6N轟炸機編隊飛越北京。（路透檔案照）各項武統台灣的要素跟誘因，可能在2027年陸續達成。圖為中國轟-6N轟炸機編隊飛越北京。（路透檔案照）

簡言之，各項武統台灣的要素跟誘因，可能在2027年陸續達成，因此大幅提高了中國動武機率。

但影響未來走向的因素非常多，包含：中國內部的經濟困境是否造成共產黨政權危機、解放軍軍改進程以及內部鬥爭，還有國際對中國的封鎖成效等。

2027不是末日倒數，也非戰爭預言。但料敵從寬，禦敵從嚴，最好的準備時機，永遠是昨天。

最重要的，還是台灣是否做好充足的準備，足以嚇阻中國發起戰爭。並且展現堅定的抵抗意志，讓中國明白，一但發起戰爭，倒下的將是中國共產黨。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

