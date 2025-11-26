自由電子報
評論 > 社群

名家分享~游錫堃》習主席：你又說錯話了！

如何知道「台灣自古不屬於中國」﹖從孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人說過的話可以證明。
名家分享

名家分享

2025/11/26 19:30

◎ 游錫堃

你與川普總統通電話，說「『台灣回歸中國』是戰後國際秩序重要組成部分」，『台灣回歸』﹖錯了！

習近平與川普日前通話，國際高度關注。圖為十月三十日韓國釜山川習會。（路透檔案照）習近平與川普日前通話，國際高度關注。圖為十月三十日韓國釜山川習會。（路透檔案照）

雖然過去清帝國曾經如同日本一樣殖民過台灣，但「台灣自古不屬於中國」是歷史的事實，怎能說是「回歸中國」呢！

孫文曾說「我們必須鼓吹台灣獨立」。（取自貼文）孫文曾說「我們必須鼓吹台灣獨立」。（取自貼文）蔣介石說「我們必須使台灣恢復獨立自由」。（取自貼文）蔣介石說「我們必須使台灣恢復獨立自由」。（取自貼文）

如何知道「台灣自古不屬於中國」﹖從孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人說過的話可以證明。

相關「台灣自古不屬於中國」說法。周恩來語錄。（取自貼文）相關「台灣自古不屬於中國」說法。周恩來語錄。（取自貼文）請你回頭看看孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人過去怎麼說（如圖）﹖其中毛澤東甚至還在「開羅宣言」、「波茨坦公告」之後的1947年3月8日說「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家」（出處：《解放日報》1947年3月8日）。

毛澤東說「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣成立一個自己所希要求的國家」。（取自貼文）毛澤東說「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣成立一個自己所希要求的國家」。（取自貼文）習主席，我知道你最崇拜毛澤東，身為大國領袖，請你一定要記住他的諾言。

（作者為前行政院、立法院院長）

本文經授權轉載自游錫堃臉書


