自由開講》從「國籍法」到「合法滲透」 台灣不能承受的國安鬆動

◎ 再米

國民黨團總召傅崐萁推動修《國籍法》，主張放寬具中國國籍或曾持中國身分者的參政限制。表面訴諸「保障權利」，實際卻在台灣面臨前所未有的滲透壓力之際，鬆動國安核心防線。若倉促通過，影響的將不只是政黨競爭，而是民主制度的根基。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁推動修《國籍法》，主張放寬具中國國籍或曾持中國身分者的參政限制。（資料照）



台灣面對的是一個將「統一台灣」列入國家戰略、並善於利用民主漏洞的專制政權。中共統戰、金流、代理人與假訊息操作已成常態，國安機關揭露的案例也證實，具中國背景者確有被吸收、利用之風險。在此態勢下放寬參政門檻，等於為中國開啟「合法化滲透」通道。

請繼續往下閱讀...

傅崐萁辯稱「不是所有中國人都會滲透」，但國安從不假定善意，而是以降低風險為原則。對手是全球最擅長滲透的政權，制度鬆動必將造成不可逆破口。

國際民主國家面對中國滲透皆在加強防護：立陶宛、澳洲修法查察外國代理人，歐洲議會多次示警中國跨國施壓。唯獨台灣，有人在威脅升高之際主張反向鬆綁，既違國際潮流，也忽視前線風險。

立法院國民黨團日前宣布，將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範。此舉引發外界質疑是讓中國人不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任台灣民選公職。（彭博檔案照）

更令人警惕的是推案者與中國地方政府互動頻繁，論述常與北京呼應。當中國仍堅稱「台灣人即中國人」時，一旦國籍與審查標準模糊，國安單位將面臨灰色地帶，滲透風險難以控制。

本案最大危險，是形成「制度先例」。以權利之名鬆動國籍法，任何受統戰影響者都可能披民主外衣進入政治核心。台灣不排斥多元，但在不對等敵我環境下，制度防線是民主自保的最後一道鎖鏈。台灣沒有本錢，也沒有理由讓它鬆動。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法