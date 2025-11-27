自由開講》美中日三方電話戰 對台影響與風險

◎ 三毛

臺灣成核心議題 國際社會看見北京敘事破洞

11月24日習近平與川普通話中強調「臺灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，但美方發言與公開回應並未完全接納中方說法；通話緊接著，川普於25日亦與日本首相高市早苗通話，顯示美國同時在與北京與東京維持緊密溝通；這一連串通話並非單純的三方閒聊，而是在中日緊張升溫、區域安全敏感度攀升下的一場外交演算，並已把「臺灣議題」推向更廣泛的國際討論場域。

請繼續往下閱讀...

中國國家主席習近平於11月24日與美國總統川普通話。（美聯社檔案照）

中國的困境：戰術外溢與外交工具箱見底

北京此刻面臨兩方面的窘境；一是對日採取的「懲戒」與高壓回應未能達到預期效果，反而在日本國內強化支持高市的聲浪，削弱中國施壓的政治效能；二是當中國試圖以歷史文件與所謂「法律戰」重述臺灣政治地位時，國際上包括美國與其他民主國家已逐步形成不同的事實框架，導致北京的敘事遭遇信任危機與國際認同困難；換言之，中國用來壓制日本與施壓臺灣的手段出現副作用，使其不得不尋求更高端的外交斡旋，例如向美國尋求介入或「連結」，以期調整外部壓力來源。

日本首相高市早苗於11月25日也已經和川普進行對談，中方對日「懲戒」，反提升高市在國內支持度。（美聯社檔案照）

矢板明夫言論背後的意涵與戰略解讀

印太戰略智庫學者矢板明夫指出，中國對日的反制未達效果，甚至成為助力，迫使北京轉向華盛頓尋求「管控」日本的渠道，這反映出兩個重要面向；其一，中國外交在面對盟友間凝聚的反制時尚無有效軟著陸策略；其二，美日間的互信與美國對盟友的支持，使得北京操控第三方壓力的空間被大幅壓縮；矢板明夫的觀察也提示，當區域問題被盟友化（alliance-ised）後，單邊壓迫往往會引發整體聯盟體系的連鎖反應，進一步限制中國的選項。

對四方（美、中、日、臺）的實際影響與風險管理

此次事態使美國在區域內的角色更顯關鍵，一方面川普必須在不明確改變美國「一個中國」政策框架下，兼顧對日安全承諾與對華戰略互動；另一方面，日本在國內政治與外交上更可能採取較明確的安全立場；臺灣則在國際舞臺上得到更大關注，但同時面臨被他國地緣政治化的風險；對臺而言，短期利得是國際關注與支持度提升；長期風險在於，若區域競爭升級，臺灣的安全與經濟鏈路可能成為被動承受衝擊的對象。

中日關係緊張 美國馬上通過軍售日本數百枚戰機用炸彈，圖為掛載於美軍F-15E戰機的GBU-39系列炸彈。（美聯社檔案照）

臺灣的策略建議與結論

面對此局，臺灣應採取「借題發揮、以事實與國際法說服世界」的策略；一、持續透明且有力地對外說明臺灣民意與制度現實，強化國際社會對臺人民自決意願的理解；二、積極與美日等民主夥伴深化實質合作（經濟、供應鏈、資訊與防衛交流），把「關切」轉化為制度化的支持；三、善用外交與公共外交，揭露並解析中方所謂「法律戰」的錯誤論述，將話語權交還給事實與歷史文件的正確解讀；四、避免被完全工具化，保留自主空間並提出務實的風險緩和與危機管理方案，讓國際社會看到臺灣既堅定又負責的形象；整體而言，這場外交電話劇暴露的是中國在策略與信息戰的裂縫，臺灣應把握國際化的窗口期，把北京的錯誤敘事轉化為促使更多國家正視臺海現實的機會。

臺灣應強化國際社會對臺人民自決意願的理解，例如說明聯大第2758號決議不涉及臺灣代表權。圖為聯合國大樓內的大會堂。（法新社檔案照）

結語

這場由習川通話延伸出的三角外交，不只是領袖間的禮節性互動，而是一次反映區域權力結構和敘事鬥爭的縮影；對臺灣而言，當前關鍵不是單靠情緒式回應，而是以更成熟的外交策略、事實與盟友鏈結，將國際關注轉換為長期的安全與國際認同資本。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法