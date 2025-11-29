自由開講》藍白合，一場膚淺低劣的政治秀

◎ 徐才谷

鄭麗文與黃國昌最近高調合體，宣稱藍白合是台灣主流民意，還強調不是為了合作而合作，也不是為了位子，一副勢不可擋好似組成「復仇者聯盟」。但仔細一看，即可發現是精心包裝的表面功夫，內容還是把觀眾當盤子的B級片。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌近日會面談合作，鄭麗文在會中致贈黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行。（資料照）



首先，兩黨政治理念從根本就完全不合。鄭麗文高喊自己是中國人，又去追思共諜吳石，路線更是與中國切合的「一國兩區」。由她所擔任主席的國民黨，無疑從中國加盟店晉升為直營店，從親中變成徹底跪中。而民眾黨則自主打跨越藍綠的新政治，更強調台灣主權、民主與法治是不可退讓的底線，如今卻要與國民黨共同組隊。國民黨提出要修法讓中國配偶參政不受放棄中國國籍，民眾黨難道要跟著無腦瞎挺嗎？政治本就涉及價值的競合，談合作卻完全避談價值的衝突，形同證明了藍白的合作只是金玉其外的空話，實際上就是赤裸裸的利益交換。

請繼續往下閱讀...

其次，針對2026地方選戰，藍白表示希望1+1大於2，共同推出最強人選與團隊，卻未明說具體作法，僅見「最大的誠意，用最好的方式」的空洞說法。可笑的是，當被媒體問到如果黨內有人刻意破壞如何因應，立刻退回成「依據各黨自己的家規處理」，所謂的「藍白合」馬上就不見了。

而先前劍指新北市長的黃國昌，甚至以更好的選擇自居，卻在這次會談中縮成若男主角不是他，他不會扯後腿，還會大力輔選，真是不枉費「怯戰神」的名號。不意外的，黃國昌提到蘇巧慧透過各種管道鼓勵他選到底，好像不提到民進黨就不會講話一樣。

民眾黨主席黃國昌爆被鼓勵「新北市長選到底」，民進黨立委蘇巧慧打臉稱「從未透過任何管道希望誰能選到底」。（資料照）

綜觀這場藍白的政治做秀，確實成功製造聲量，但比起實質的結盟，更接近選前的大型象徵性宣誓，不僅華而不實，更缺乏規劃且充滿矛盾。同時，並未能拿出任何能讓人信服的藍圖，面對理念的巨大矛盾是早晚的問題，迴避只是不過是埋下可預期的衝突禍根。一旦被挑起，整體的崩壞將在一瞬之間，最終只會再一次重演笑話。然而，台灣目前的情勢並無太過樂觀的本錢，如果真的奇蹟似的他們稱心如意，所有台灣人民都會是最大輸家。因此看戲歸看戲，大家仍須保持警覺，步步為營！

（作者為政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法