自由開講》「一國兩區」就是在為中共併吞台灣做準備

◎ 陳啟濃



國民黨副主席蕭旭岑拋出「一國兩區」的說法，表面是為解決目前兩岸的困境，實則只是階段性的呼應中共的統戰，終極目標則是為了達成中共併吞台灣。

國民黨副主席蕭旭岑日前接受媒體訪問時指出，國民黨主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸包含「一國兩區」規定的中華民國憲法。（資料照）



中華民國憲法增修條文已經把現階段的國家現實做了實際的修訂，目前實際有效統治的範圍限於台澎金馬，並沒有特別在為跟中華人民共和國統一做準備。所謂「一個中國」的概念也是國民黨編造出來的政治說法，卻被中共解釋為「全世界只有一個中華人民共和國，台灣是中國不可分割的一部分。」

從「一個中國」發展到「一國兩區」，都沒有符合中華民國憲法的精神，而且很明顯是在自降國格，讓渡主權，為中華人民共和國違法併吞台灣在做法理上的說明。

而「一國兩區」更是在呼應中共的「一國兩制」，香港回歸的「一國兩制」馬照跑、舞照跳早已經跳票，中共對台灣開出的「一國兩制」，那只是鎮壓台灣前的軟性手段，「一國兩區」就是政治低能的騙局。

香港實施國安法後，回歸時強調的「一國兩制」馬照跑、舞照跳承諾，早已經跳票。（法新社檔案照）



國民黨自甘淪為中共併吞台灣的吳三桂，以前 至少還很曖昧保守，現在已經公開且大方，因為眼見沒有執政的可能，把希望寄託在中共統治台灣，成為台灣中共政權的代理人，這就是「一國兩區」的用意。

（作者為政治評論員）

