自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「一國兩區」就是在為中共併吞台灣做準備

2025/11/28 10:00

◎ 陳啟濃

國民黨副主席蕭旭岑拋出「一國兩區」的說法，表面是為解決目前兩岸的困境，實則只是階段性的呼應中共的統戰，終極目標則是為了達成中共併吞台灣。

自由開講》「一國兩區」就是在為中共併吞台灣做準備國民黨副主席蕭旭岑日前接受媒體訪問時指出，國民黨主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸包含「一國兩區」規定的中華民國憲法。（資料照）

中華民國憲法增修條文已經把現階段的國家現實做了實際的修訂，目前實際有效統治的範圍限於台澎金馬，並沒有特別在為跟中華人民共和國統一做準備。所謂「一個中國」的概念也是國民黨編造出來的政治說法，卻被中共解釋為「全世界只有一個中華人民共和國，台灣是中國不可分割的一部分。」

從「一個中國」發展到「一國兩區」，都沒有符合中華民國憲法的精神，而且很明顯是在自降國格，讓渡主權，為中華人民共和國違法併吞台灣在做法理上的說明。

而「一國兩區」更是在呼應中共的「一國兩制」，香港回歸的「一國兩制」馬照跑、舞照跳早已經跳票，中共對台灣開出的「一國兩制」，那只是鎮壓台灣前的軟性手段，「一國兩區」就是政治低能的騙局。

自由開講》「一國兩區」就是在為中共併吞台灣做準備香港實施國安法後，回歸時強調的「一國兩制」馬照跑、舞照跳承諾，早已經跳票。（法新社檔案照）

國民黨自甘淪為中共併吞台灣的吳三桂，以前 至少還很曖昧保守，現在已經公開且大方，因為眼見沒有執政的可能，把希望寄託在中共統治台灣，成為台灣中共政權的代理人，這就是「一國兩區」的用意。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書