南南論壇》泰柬衝突背後的「演算法」與情緒動員

南南論壇

南南論壇

2025/11/30 19:00

◎ 馬準威

泰國與柬埔寨長期存在著邊境領土爭議，近期的衝突可追溯至2025年5月的雙方短暫交火，並在同年7月因泰國邊境士兵觸雷致泰方認為柬國有新佈地雷之嫌，使雙邊軍事對抗升溫。而泰國與柬埔寨的邊境爭端，特別以普里維希神廟（Preah Vihear temple，又稱「柏威夏寺」）主權爭議為核心，該寺長期以來被視為兩方民族主義、歷史記憶與國內政治操作的象徵性標記。不過，近年來的兩國衝突升溫、輿論極化以及動員速度，可能受到「演算法」相當成度的驅動。

柬埔寨軍隊7月24日在邊境指揮撤離行動，背景可見居民與車輛加速撤離戰區。當天泰柬兩軍於邊境交火，緊張情勢急遽升高。（法新社檔案照） 柬埔寨軍隊7月24日在邊境指揮撤離行動，背景可見居民與車輛加速撤離戰區。當天泰柬兩軍於邊境交火，緊張情勢急遽升高。（法新社檔案照）

臉書（Facebook）作為社群媒體，在東南亞佔有主導地位，加上YouTube與TikTok等平台短影音流傳快速，政治行動者刻意利用這些平台操作情緒敘事。在泰國與柬埔寨，臉書已長期被用來進行政治動員，而社群媒體又以「互動最大化」為核心演算，導致偏見所引起的情緒反應，特別容易被推播。

臉書（Facebook）作為社群媒體，在東南亞佔有主導地位。（美聯社檔案照）臉書（Facebook）作為社群媒體，在東南亞佔有主導地位。（美聯社檔案照）

同時，民族主義題材又符合社群媒體的偏好：「高情緒性」（Anger/Sadness triggers），例如「鄰國侵略我們文化遺產」或「我們被不公平對待」等內容，容易激起憤怒與不滿。「高分享率」（Shareability），民族敘事通常以象徵物為基礎像是寺廟、國家、軍隊、文明，容易在社群中大量擴散。

「影像化、短影音化」的內容格式更加適配演算法，普里維希神廟爭議中流傳大量現場影片、地圖、歷史影像比較，透過視覺呈現「證據」，強化群眾的情緒投入。因此，在衝突升高時期，只要有少量極端內容進入網絡，就可能被演算法快速散播，使輿論氛圍呈現「大家都很憤怒」的假象，進而產生採取「強硬手段」的政治壓力。

柬埔寨普里維希印度教神廟（Preah Vihear temple，又稱「柏威夏寺」）為泰柬邊境主權爭議的核心象徵，歷來數度引發軍事衝突與外交爭端。（美聯社檔案照）柬埔寨普里維希印度教神廟（Preah Vihear temple，又稱「柏威夏寺」）為泰柬邊境主權爭議的核心象徵，歷來數度引發軍事衝突與外交爭端。（美聯社檔案照）

泰國與柬埔寨的政黨、軍方、地方政治人物以及民粹領袖，深知社群平台的擴散邏輯，亦嘗試操作輿論。在泰國，軍方與保守派政治人物常把國境議題當作展現「捍衛國家」的道具；在柬埔寨則是政黨穩固支持者的工具。透過演算法，政治人物的發言可以在數小時內達到病毒式擴散，迫使政府採取更強硬姿態。

泰柬邊境議題除了是雙邊問題，也逐漸涉及第三方資訊行動者，包括：境外「內容農場」（Content Farms）。「內容農場」偏好製造兩國之間的衝突性標題與假新聞，如「泰軍準備攻擊」、「柬埔寨將報復」等類型的認知作戰。再透過匿名帳號刻意推送最具煽動性的內容，使各國民眾誤以為衝突迫在眉睫。加上深偽（deepfake）與生成式 AI加速資訊污染，若有人刻意偽造士兵交戰畫面或領袖發言，演算法又偏好影音內容，則錯、假資訊通常比官方澄清散播更快，使外交談判空間變得更窄。

南南論壇》泰柬衝突背後的「演算法」與情緒動員以普里維希神廟為核心，泰柬邊界衝突波及範圍。（法新社檔案照）

因為泰國與柬埔寨兩國歷史敘事本來就敏感，一旦演算法製造「被對方侵犯」的情緒幻象，就會擠壓理性討論空間，使政府更難採取溫和立場，甚至可能誤判局勢。一旦輿論被演算法推向極端，政府若採取讓步、降溫的策略，可能被貼上「軟弱」、「出賣國家」標籤。

在社群熱度瞬間暴增的情況下，政治領袖必須在極短時間內表態，增加錯判風險。邊境擦槍走火的畫面被剪輯成「全面戰爭」情境，人民與政治人物都會受到資訊噪音影響，進而做出過度反應。

泰國士兵在泰柬邊界附近巡邏時，遭地雷炸傷，泰方11月10日宣布中止停火協議。圖為泰國軍方在四色菊府現場勘查。（美聯社檔案照）泰國士兵在泰柬邊界附近巡邏時，遭地雷炸傷，泰方11月10日宣布中止停火協議。圖為泰國軍方在四色菊府現場勘查。（美聯社檔案照）

總體來說，泰國與柬埔寨之間的衝突，除了歷史、地緣與政治層面的根本矛盾外，演算法已成為新興的推力，扭曲輿論、加速情緒擴散，並增加外交處理難度。未來若沒有更高的資訊透明度與跨國合作，泰柬衝突恐不只發生在邊界，也會在每一個人的手機螢幕中持續擴散。

（作者為臺灣南南協會副秘書長、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）

