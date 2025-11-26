自由電子報
汪浩時間》國安不妥協：賴清德給世界的行動方案

賴總統這次清楚畫了紅線：台灣主權不可交換，民主自由不是談判籌碼。兩大行動方案，一文一武：第一，全面建構「民主防衛機制」。
汪浩時間

汪浩時間

2025/11/26 17:00

◎ 汪浩

面對北京全面啟動的「把民主台灣變成中國台灣」計畫，賴清德總統終於端出了台灣這二十年來最具戰略高度、也是最完整的國安行動方案。這不是誇張，而是現實逼迫：中國正同時進行軍事威脅、法律戰、假訊息、跨境鎮壓與統戰滲透，真正的目標不是談判，而是迫使台灣從主權獨立的民主國家退化成「中國的一部分」。

汪浩時間》國安不妥協：賴清德給世界的行動方案賴清德總統（11/26）召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在記者會說明內容。（記者田裕華攝）

賴總統這次清楚畫了紅線：台灣主權不可交換，民主自由不是談判籌碼。

兩大行動方案，一文一武：第一，全面建構「民主防衛機制」

揭穿認知戰、反制北京扭曲歷史、強化反滲透、建立跨境鎮壓受害者保護機制、將「一國兩制台灣方案」立為全社會不能觸碰的紅線。這是台灣第一次把「民主防衛」明確制度化，讓北京的法律戰與統戰有系統的被拆解。

第二，推出1.25兆特別預算，打造真正能嚇阻戰爭的防衛力量。這筆預算得到美國、歐洲、日本的肯定，AIT 更直接說：

「提升台灣防衛力，是和平的前提。」這點極其重要——不是準備開戰，而是讓戰爭不會發生。

賴總統推出 1.25 兆特別預算，打造真正能嚇阻戰爭的防衛力量，美國在台協會（AIT）表達歡迎。（取自貼文）賴總統推出 1.25 兆特別預算，打造真正能嚇阻戰爭的防衛力量，美國在台協會（AIT）表達歡迎。（取自貼文）

賴清德做的，是把台灣從被動應付，轉為主動防衛。面對北京的各種劇本，最致命的不是武力，而是台灣自己放棄。

今天，台灣終於不再回避。這不只是預算，不只是政策，這是台灣向世界宣示：我們要活成民主國家，而不是被迫變成中國省份。

台灣必須團結。這一次，賴清德挺住了。接下來，台灣要一起挺住，決不投降！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

