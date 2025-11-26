名家分享~廖美》處理烏俄「和平」方案 川普交易手法行不通

歐洲領導人和關鍵政治人物自處理俄烏戰爭相關問題以來，尤其多次與川普政府的磋商，得出一個共同結論：「最好的策略就是最後才與川普對話。」

◎ 廖美

< 翻版 >

認為川普只用交易看待國際地緣政治的人，需要「更新」認知。川普的交易性格擺在關稅談判很可以，但不能套裝通用，如果注意川普如何處理俄烏「和平」方案，會發現用交易是行不通的。

俄烏戰爭今天進入第 1372 天。

歐洲領導人和關鍵政治人物自處理俄烏戰爭相關問題以來，尤其多次與川普政府的磋商，得出一個共同結論：「最好的策略就是最後才與川普對話。」

《路透》報導指出，英國、法國與德國已共同擬定和平方案的修改版本，對於美版計畫提出多項修改，反對華府原案中關於烏軍規模上限與領土讓渡的相關敏感條款。圖為英國首相施凱爾（左）、法國總統馬克宏（中）及德國總理梅爾茨（右）。（法新社檔案照）

而且他們知道，川普慣常的策略是，先往池塘裡扔一塊石頭，觀察引起的漣漪變動，再調整方向。

從川普在 11/21 要求澤倫斯基於美國感恩節前，接受美國提出的28點俄烏和平方案，到歐洲、美國和烏克蘭代表11/23在日內瓦會議修改成19點，只有兩天。但是，回顧這兩天在台灣的言論市場，如何看衰烏克蘭，並耳提面命台灣人要如何引以為鑑的理由五花八門、堂而皇之，在此先按下不表。

美國提出的烏俄28點和平計畫，遭到外界強烈反彈，對此，美烏歐三方11月23日在瑞士日內瓦會商，修改成19點。（美聯社檔案照）

普廷要求的從來不多，無需28點，只有3點：

1. 承認俄羅斯擁有克里米亞、頓巴斯、加上目前佔領烏克蘭其他地區的土地；

2. 烏克蘭非軍事化（目前以裁軍顯現）；

3. 烏克蘭承諾 “永遠*” 不加入北約。

普廷要求承認俄羅斯擁有克里米亞、頓巴斯、加上目前佔領烏克蘭其他地區的土地。（取自貼文）

於是，我們看到有明顯俄羅斯手筆的28點裡，一定有上述3點，而各國代表在日內瓦會議改成的19點，經過技巧修辭之後，肯定沒有接受上述3點。

「凍結戰況、立即停火」是年初川普政府推動俄烏停戰時，烏克蘭就接受的。

普廷不想停火而要戰勝，唯有上述3點達成，才有戰勝實質，畢竟，那些目標是 2022 年開戰的主因。

19點方案把球又丟回給普廷。

如果分析這一波川普丟出來的石頭，沒看到這是8/15他在阿拉斯加安克拉治會晤普廷後，歐洲領導人緊接一系列回應的翻版，表示探究俄烏戰爭發展的程度不夠深入，請再加把勁。

美國總統川普與俄羅斯總統普廷，今年8月15日在阿拉斯加展開會談。（法新社檔案照）

————————

* “永遠” 的承諾如何可能，想要「永遠」在一起的戀人，最多也只要求三生三世。

（作者為經濟民主連合理事，紐約市立大學研究中心經濟學博士）

本文經授權轉載自廖美臉書

