自由開講》境外勢力與境內附和者的危險共舞 何時終止？

◎ 蔡育德

台灣長期面臨境外勢力的滲透，其最終目標始終如一──以自身體制「統一」台灣。多年來，境外勢力透過不同管道投入資源，希望扶植境內附和者，在台灣內部形成呼應力量。這些附和者可能散布於政黨、公司、宗教團體、黑道組織、媒體機構等不同領域，構成相當複雜的影響網絡。

美媒《華盛頓郵報》報導，「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，被指控與竹聯幫等黑道組織緊密結合，在台灣執行招募間諜、散播統戰言論、囤積軍火等任務，對我國家安全構成威脅。（資料照）

對境內附和者而言，外部資源象徵著奪回政權的工具。他們一方面接受協助，一方面在台灣民主體制內運作，期望藉此回到權力核心。然而值得深思的是：境外勢力與這些境內團體的最終利益，真的一致嗎？

境內附和者或許以為，短期配合即可換取長期自主；但若真重掌政權，他們是否願意讓台灣被納入境外體制？又是否考慮過──一旦成為外部勢力眼中的「工具人」，在目的達成後會否被取代、邊緣化，甚至遭到清算？境外勢力是否會安排「自己人中的自己人」，排除這些為其效力的本地力量？這些風險，恐怕是任何政治組織都不得不面對的現實。

也因此，有一種可能性始終存在：境內附和者在利用外部資源奪回政權後，最終選擇重新靠向能保障自身安全與利益的國際力量。換言之，從「疑美」變成「倚美」並非不可能。若如此，境外勢力即便付出再多成本，也依然無法真正以其體制統一台灣。

回顧歷史，即便在境外勢力的「黃金八年」──指那段兩岸互動最密集、官方交流最頻繁、也是外界普遍認為滲透最深的八年期間──境外勢力仍未能成功改變台灣的政治體制。如今情勢更為不同：台灣在印太局勢中的戰略地位上升，國際能見度日益提高，不再是任由任何強權擺布的棋子。此時以單一體制統一台灣的可能性，不升反降。

或許正因如此，近年我們看到境外勢力採取的手段越來越急躁：立案調查、跨國通緝、懸賞蒐證等措施接連出現。這些動作不僅顯示焦慮，也反映其對大勢的不安。

中國公安近日發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（資料照，圖擷取自網路）

面對這樣的局勢，台灣境內附和者是否應該重新審視：這場與境外勢力的共舞，是保護自己，還是將自己推向更大的風險？

真正的博弈，不在政權輪替的當下，而在之後的重新洗牌。看似合作的雙方，其實是隨時可能翻臉、彼此清算的危險關係。

在境外勢力與境內附和者的共舞與博弈下，台灣主體意識應持續提升自我防衛能力。增加國防預算、優化軍事投資，以及鼓勵全民參與國防意識，這些都是保障國家安全、維護民主制度的必要策略與措施。這不僅是防禦的準備，也是提升國際談判籌碼的務實手段。

在這場漫長、複雜的治理與心戰中，台灣最需要的是清醒與自主，積極強化自身防衛，或許正是走向更安全未來的開始。

（作者為跨界治理顧問）



