自由開講》中國的法律戰 其實是另一場對台「演算法突襲」

2025/12/20 12:30

◎ 張厚光

近日中國密集發布對台人士的通緝名單，引發社會震動。從沈伯洋，到網路意見領袖八炯、閩南狼，名單既奇怪又刻意。有人以為北京是「情緒失控」，但若仔細觀察，此舉更像是一場精準的「演算法測試」。

中共通緝沈伯洋，是在測台灣對「反滲透防衛」的敏感度。（資料照）中共通緝沈伯洋，是在測台灣對「反滲透防衛」的敏感度。（資料照）

中國對台的真正目的，並非抓人，而是「讀取台灣」。
這是一場針對台灣社會的「壓力測試」。

首先，通緝沈伯洋，是在測台灣對「反滲透防衛」的敏感度；通緝八炯、閩南狼，則在測試台灣輿論的裂縫與反應模型。北京要的不是個體，而是資料：台灣社群多久被點燃？哪些媒體放大？哪些政治人物共振？人民的恐懼門檻在哪？這些都是演算法需要的素材。

這一點，正好打在賴清德總統提出「台灣之盾」的痛點上。

台灣之盾強調飛彈攔截、無人機防衛與分散式作戰，但所有防禦最終都依賴同一件事：

指揮鏈能否穩定、資訊能否流動。

中國若能透過輿論與法律戰造成社會混亂、認知對立，那麼再強大的飛彈系統，也會在指揮失序的情況下失效。換言之，這波法律戰真正要癱瘓的，是台灣的「信息系統」、台灣的「社會穩定」、台灣的「認知防禦」。

中共透過結合假訊息、輿論操控與心理壓力，將認知作戰滲透至政治、經濟、軍事及社會等層面，台灣應建立「認知戰預警」制度。示意圖。（路透檔案照）中共透過結合假訊息、輿論操控與心理壓力，將認知作戰滲透至政治、經濟、軍事及社會等層面，台灣應建立「認知戰預警」制度。示意圖。（路透檔案照）

這是一場「不流血的DDoS攻擊」。

北京以通緝作為觸發點，看台灣社會如何震動；再觀察政治人物如何切割、媒體如何反應、社群如何互罵。這些反應，就是中國下一步行動的依據。法律是外衣，演算法才是內裡。

對台灣而言，最危險的不是中國武器增多，而是台灣社會被迫在恐懼與憤怒中做出反應，使指揮系統難以集中、資訊難以統一、民心難以安定。這才是台灣之盾真正的破口。

台灣必須及早強化三件事：

一、建立「認知戰預警」制度，監測輿論異常波動；

二、政府建立單一危機窗口，避免資訊混亂；

三、社群平台公開中國假帳號與異常操作。

中國的目標不是讓某些台灣人噤聲，而是讓全台灣在混亂中失去方向。

沈伯洋不是主角，八炯也不是。

真正被瞄準的，是我們所有人的「判斷能力」。

看懂這一點，台灣才有真正的安全。

（作者任職漢翔航空）

