自由開講》《財劃法》修正案 政治拉扯與脆弱的制度神經

◎ 劉哲廷

「財政」不只是數字遊戲，它像一張細密的神經網絡，連結著民生、教育、防災與國防。立法院，本應是這張網絡的脊椎，支撐政策運作的節律；然而，近年的政治現象卻顯示，這根脊椎時常被算計拉扯，承受超出其設計的力量。從藍白聯手修正《財劃法》，迫使中央舉債、延宕總預算，到民眾黨以釋憲案為由提出復議，整個制度像被緊繃的弦牽動，每一次延遲，都讓社會的安全感悄然消耗。

民眾黨立委劉書彬11月25日在程序委員會提議，將政院版財劃法修正草案暫緩列入週五院會報告事項。經表決結果，贊成立委9人、反對立委7人，程委會同意暫緩列案。（資料照）

預算的拖延不是單純的程序問題，而是制度神經的焦慮在日常生活中具象化。去年的六度杯葛，讓打詐、防衛、資安、治水、生育補助等憂關民生的資源，像被丟進政治熔爐的金屬，任意加熱與冷卻。行政院雖挑燈夜戰完成部分審查，但留下的，仍是潛伏在制度表層的壓力。孩子的育嬰津貼、沿海防災計畫、資安防護，每一次延宕都提醒我們，制度脆弱並非抽象命題，而是日常生活的真實感受。

新修的《財劃法》表面上強化地方財源，但實際操作卻逼迫中央補助不減，舉債上限突破法定規範。這是一種制度性的拉扯：立法程序被當作權力計算的工具，而非公共利益的守護。政治算計凌駕民生，立法院職責成為「對自己有利、對國家不利」的策略。這種長期的振動，使制度韌性逐漸疲乏，也削弱社會對制度運作的信任。當財政決策被政治拉扯主導，民眾感受到的不僅是焦慮，還有無力感：我們的社會神經，被政治博弈拉長、扭曲。

行政院提出政院版《財劃法》，強調理性討論與事後追加預算的可能性，試圖兼顧民生與程序合理性。地方政府需要一般性補助與計畫型補助的穩定性，中央則需保有餘裕，以應對災害或公共衛生危機。這不是理論上的平衡，而是制度能否承受政治壓力、保障社會日常運作的試金石。當防災、教育、醫療的資源，因政治算計而延宕，國家的治理能力與社會信任一同受損。

行政院長卓榮泰表態「全面迎戰」，對於藍白立委要求總預算案配合修法重編，行政院也會斷然拒絕。（資料照）

更值得警惕的是，這種拉扯已成常態。立法院三讀新修財劃法，行政院長卓榮泰表態「全面迎戰」，不只是政治口號，而是對制度韌性與社會信任的公開測試。當政治操作取代公共責任，財政數字不再只是技術問題，而是權力博弈下的民生實感。台灣的問題不在於舉債數字，也不僅是總預算延遲，而是制度、權力與生活節奏之間的張力。這張張力，像隱形的河堤壓力，若長期被忽視，將帶來不可預測的後果。

制度的修復，需要的不只是程序調整，而是政治文化的反思。立法院與行政院必須重建以公共利益為核心的合作模式，而非把爭議當作博弈的籌碼。民生建設、社會福利、國防安全，不能被政治拉扯擱置。唯有如此，台灣的財政與社會神經才能恢復彈性，政治算計才不會凌駕於公共利益之上。當拉扯停止，制度才真正能守護日常，讓公民感受到安全，而非焦慮。

（作者為詩人，自由工作者）

