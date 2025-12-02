自由開講》日相高市拒徹主張，刺痛了誰？

◎ K姊

日本首相高市早苗日前在國會指出，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，意味著一旦台海爆發衝突，日本可能依據自身安全法制行使集體自衛權。中國隨即強烈抗議並要求日方收回言論，然而高市不僅不退讓，還明確表示此立場源自日本的國家安全需求。

高市的反抗令北京惱怒，其原因顯而易見：高市公開戳破中共靠「威嚇與話術」維持的台海敘事。中共害怕的，不是國際支持台灣，而是支持者不再因恐嚇而退縮。

多年來，北京習慣的套路是「先譴責、再施壓、逼退讓」，藉此營造自己仍能掌控國際議題的假象。然而這一次，日本首相不但沒有道歉，還再次強調日本有權把台海視為自身的安全問題，等於直接否定中共的立場——「台灣問題只能由中國決定」。

高市拒絕收回言論，使北京試圖「把台海問題國內化」的敘事徹底破功。高市的言論清楚表達台海緊張的根源不是台灣，而是中共不斷升高軍事脅迫、片面改變現狀、試圖用法律戰壓縮周邊國家的安全空間。

讓北京不安的，是越來越多國家開始拒絕配合它的威嚇劇本。中共越是動輒發怒、胡亂扣帽子、提高外宣火力，就越凸顯其焦慮，也越推動周邊國家加速彼此合作，以因應中國帶來的區域風險。

高市早苗的堅持並非挑釁，而是示範：台海不是中共的內政，而是牽動全球安全的國際議題。而這句話正是北京恐懼的現實。

（作者為自由業）

