自由開講》IPAC提警訊 台海和平係民主體系運作關鍵

當前的全球政治格局中，台海局勢已成為牽動民主世界戰略穩定的核心議題。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）以最直白的方式指出長期模糊化的事實：台海「現狀」的本質不是勢力均衡，而是台灣在無威脅、無脅迫的前提下，自主選擇自己的道路。這個定義讓國際社會重新看見，和平不是靠強權讓步，而是靠民主得以自由運作。

IPAC所強調的現狀是台灣當前所實現的民主制度、邊界管理、與國際互動空間。能否自主選舉政府、能否自由與各國深化關係、能否不受武力威脅而生活，這些都是現狀的核心部分。

北京在軍事上，企圖讓戰機與艦艇越過海峽中線常態化，並頻繁以「鎮懾」為名進行大型軍演；外交上，台灣參與國際組織的空間被層層封鎖，連名稱標示都被迫接受政治審查；經濟上，禁運、突襲式貿易制裁與施壓企業切割台灣已司空見慣；而在法律與資訊領域，北京更以跨境通緝、名單制裁與假訊息干擾試圖塑造台灣內部的政治氛圍。若以 IPAC的定義檢視這些行動，可看出北京已經構成對現狀的直接破壞。

IPAC的目標不只是要求世界「注意台海」，而是推動民主國家形成集體戰略，避免任何單方面改變現狀的行動得以得逞。這樣的戰略必須具有具體內容：包括協調因應經濟脅迫的機制、強化情資共享、深化與台灣的制度合作，並在國際場域中，明確拒斥任何武力或法律戰的威脅。這不是軍事同盟的復刻，而是一種民主陣營共同抵抗威權外擴的新模式。台海所承載的不只是地緣政治的敏感度，更是全球產業鏈安全、印太區域平衡，以及民主世界能否抵禦威權挑戰的試金石。

IPAC的論述之所以重要，是因為它重新整理了國際理解台海的方式：這場對峙不是國家主權的傳統糾紛，而是價值體系的衝突。北京試圖改變的不是台灣的位置，而是民主制度能否在壓力下維持自主運作的正當性。

守護台海現狀，就是守護價值秩序。IPAC提出的警告與倡議，不是抽象的政治宣言，而是直指問題核心：如果民主國家不共同站穩立場，任由威權以武力、脅迫或法律假面介入台海，那麼不只是台灣，整個國際民主體系的安全將一併受到侵蝕，呼籲世界各國持續關注台海現狀，共同抵禦中共併吞野心。

（作者為時事評論員）

