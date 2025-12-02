自由電子報
法操》【司想評論】遛狗未繫繩飼主遭判拘役40天，狗狗咬傷人要負什麼責任？

若飼主在遛狗時未繫牽繩而導致他人受傷，受害者可依法向飼主請求民事損害賠償。依據民法第184條第1項規定，凡因故意或過失不法侵害他人權利者，應負損害賠償責任。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/12/02 08:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

飼主遛狗未繫牽繩，導致寵物失控亂竄或是咬傷人等案件層出不窮，政府三令五申宣導遛狗一定要繫牽憴，但民眾似乎沒聽進去，近期又有一則遛狗未繫牽繩導致狗咬傷人事件。根據新聞報導，嘉義縣一名張姓男子今年3月帶著自家棕色土狗在公路散步時，未替狗繫上牽繩或戴口罩。

途中，狗突然衝向對向騎車經過的80歲林姓婦人，咬傷婦人右手臂，造成3處撕裂傷並流血。嘉義地檢署依過失傷害罪向法院聲請簡易判決，嘉義地方法院判處張男拘役40天。

除了刑事上的過失傷害罪外，飼主可能害需要負什麼責任？

若飼主在遛狗時未繫牽繩而導致他人受傷，受害者可依法向飼主請求民事損害賠償。依據民法第184條第1項規定，凡因故意或過失不法侵害他人權利者，應負損害賠償責任。若飼主未盡注意義務，例如未繫狗繩、未即時制止犬隻攻擊或驚嚇他人，造成他人咬傷、撞傷或跌倒等損害，便可能構成侵權行為，應賠償醫療費、交通費、工作損失及精神慰撫金等。

此外，民法第191條之2亦規定，若動物造成他人損害，動物的佔有人或保管人應負損害賠償責任；除非能證明「已盡相當注意」或「即使盡注意仍難避免損害」，方可免責。也就是說，即便飼主並非親自造成損害，只要管理疏忽導致動物傷人，就需負責。此條規定的立法目的，在於要求飼主對動物行為負更高程度的注意義務，以保障公眾安全。

在行政責任方面，動物保護法第20條及第31條明定，飼主帶犬隻外出時必須繫上牽繩並妥善防護，若未遵守，得處新臺幣3,000元至15,000元罰鍰。若犬隻具有攻擊性，還應加戴口罩；若屢犯或拒不改善，主管機關甚至可予以沒入。

過去，已有多起因飼主未繫狗繩而造成行人或騎士受傷、甚至死亡的事件。法操提醒飼主們，外出遛狗務必繫好牽繩並加強控管，否則除了面臨刑事與民事責任外，還可能遭受行政裁罰，後續的法律與賠償問題也會相當棘手。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】遛狗未繫繩飼主遭判拘役40天，狗狗咬傷人要負什麼責任？

