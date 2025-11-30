自由開講》台中的豬瘟不是發現 而是淪陷

◎ 郭索

台中市議會近日上演一齣荒謬的「洗白大會」。面對市民關注的非洲豬瘟（ASF）疫情，台中市長盧秀燕在議會上不但沒有明確說明市府疏失，反而語帶自豪地宣稱：「其他縣市也都有，只是台中找到了」、「連毒蛋也是台中發現的！」彷彿台中破案能力特別強，其他縣市都在怠惰。議事堂瞬間變成市長自我頒獎典禮，卻完全避開最核心的事實，台中不是「發現」疫情，而是「爆發」疫情，台中不是「做好檢疫」，而是「防堵失守」。

台中市長盧秀燕在議會上說，其他縣市都有非洲豬瘟，只是台中找到了。此話刻意混淆了「發現」與「發生」兩個概念。（資料照）

真正的荒謬，就在盧市長刻意混淆「發現」與「發生」兩個關鍵概念。非洲豬瘟並不是台中在他縣市抓到的犯罪者，而是台中市境內自己爆出的疫情。這不是戰場上尋獲敵情的「偵查成果」，而是城門已經被攻破的「淪陷後事」。全台灣只有台中出現ASF陽性病例，其他縣市皆未淪陷，這已經不是語言文字的問題，而是公共衛生基本邏輯。盧市長卻把「台中爆發」講成「台中厲害」，把「行政失守」講成「市政榮耀」，這種顛倒因果的說法，令人哭笑不得，也顯示市府急於卸責的慌亂姿態。

請繼續往下閱讀...

更嚴重的是，為了自我洗白，盧市長竟公開暗示「其他縣市都有，只是沒查到」，等同指控全台地方政府在防疫上怠惰、廢弛職守，卻完全拿不出任何證據。這種為了推脫責任而胡亂牽拖其他縣市的手段，不只破壞跨縣市合作，更形同在全國面前推卸台中市的治理責任。最令人擔心的是，官方這種輕率言論，將使台灣對防疫的專業信任被政治化語言侵蝕，一旦行政首長連事證都不需要，只靠一句「別人也有啦」就能甩鍋，那公共治理便會全面崩壞。

而在整起事件背後，我們再度看到台中市在重大危機中一貫的治理問題：面對市政失火，市府不是誠實說明、不是補漏洞、不是檢討決策，而是第一時間進入政治動員模式，把所有責任指向別人，把所有功勞往臉上塗。這種治市風格不只削弱市民信任，更顯示台中市政府長期處於「形象大於事實」的執政框架。疫情爆發的當下，市民需要的是市府展現專業，而不是市長在議會舞台上把失職包裝成成就。

非洲豬瘟不是鬧劇，它攸關整個台灣畜牧產業的生死，這不是市長可以用語言遊戲輕輕帶過的事。市府若不願誠實承認疏漏，只會讓台中在下一次危機來臨時更無力招架。盧市長該面對的不是「怎麼說才好聽」，而是「台中為何會淪陷」。當政治凌駕專業、當市府選擇粉飾太平，受害的永遠不是市長的民調，而是全台灣的食品安全與農業命脈。台中這不是「發現」，而是真實的失守，盧市長若還聽不懂這個差別，那這座城市恐怕將永遠停在「洗白大會」的迴圈裡。

非洲豬瘟攸關整個台灣畜牧產業的生死，這不是市長可以用語言遊戲輕輕帶過的事；示意圖。（資料照）

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法