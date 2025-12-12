自由開講》台灣面對中國宗教統戰的挑戰

◎ K姊

中國試圖在跨海的宗教社群中建立影響力，使台灣宗教界成為影響兩岸政治的棋子；示意圖。（法新社檔案照）

宗教被賦予柔性滲透與情感連結的角色，也是中國統戰策略的重要一環，特別是對台政策。隨著宗教中國化政策的加強，中國對台宗教工作的方式愈加制度化，也更具政治目的。透過宗教交流、文化敘事與組織滲透，北京試圖在跨海的宗教社群中建立影響力，使台灣宗教界成為影響兩岸政治的棋子。

中國利用兩岸宗教文化的相似性，積極推動宗教交流，邀請台灣各宗教團體赴陸參與祭典、論壇或朝聖活動，這些活動以文化或信仰為名，但往往會安排宗教領袖接觸統戰部、國台辦等官方機構，藉此建立政治友好與象徵性支持。此外，大型宗教盛會常被用來傳遞共同血脈與文化不可分割的訊息，並強調兩岸宗教同屬「中華傳統」的一環。此類文化敘事的背後，其實是希望透過宗教認同推動「中華民族共同體」的政治框架，使信仰成為民族想像的延伸。

請繼續往下閱讀...

中國也試圖將台灣宗教團體納入宗教中國化的話語體系中，部分宗教領袖受邀參與由中國佛教協會或道教協會主導的研討會與典禮，或被冠以「兩岸共同弘揚中華文化」的角色。這些活動不僅象徵台灣宗教界被納入中國宗教的大家庭，也在政治上製造「宗教認同可以跨越政治分歧」的假象，藉此形成溫和且持續的輿論力量。對北京而言，宗教具有跨階層與跨地方的影響力，因此只要能影響宗教菁英，便能影響廣泛的信眾群體。

中國國家宗教事務局9月16日發布「宗教教職人員網絡行為規範」。（圖擷取自自中國國家宗教事務局）

國際學界的多數研究者認為，宗教中國化的核心是確保宗教臣服於政治權威的治理策略。政治學界指出，宗教中國化旨在確保宗教團體在思想與組織上與中國共產黨保持一致，由神職人員的政治教育、宗教教材的審查，到宗教場所懸掛政治象徵，都顯示宗教被納入國家治理的一環。人類學與民族研究者則關注宗教中國化在民族建構上的作用，認為它試圖重塑宗教與民族認同，如新疆伊斯蘭教去阿拉伯化或藏傳佛教活佛制度國家化，都是將宗教納入單一國家敘事的方式。

部分制度研究者採取較中性的觀點，將中國化視為面對宗教快速成長、全球化滲透與網路傳教時的一種治理回應，但這並不否認其政治控制的色彩。相較之下，人權與國際法研究者更關注中國化與宗教自由之間的緊張關係，包括宗教建築風格的強制規範、未成年人宗教活動限制、網路宗教監管等，都被視為與國際宗教自由標準存在矛盾的政策。

對台灣而言，面對中國透過宗教建立政治影響力，如何在宗教自由與國家安全之間取得平衡，是當前的重要課題。台灣應致力於提升宗教團體的透明度，包括財務來源、境外資金以及跨海交流的相關資訊，使社會能更清楚辨識宗教活動背後的政治動機。同時，政府與民間也需協助宗教團體理解宗教中國化的政治背景，以避免因文化交流而忽視背後的策略意涵。

此外，支持宗教的多元發展也是抵抗滲透的重要基礎。當宗教更深刻地紮根於台灣社會，並在公益、文化、社會服務中發揮作用，便不易成為外來政治力量利用的載體。最後，台灣也需建立跨部門合作的宗教安全機制，透過資訊整合與風險評估，及早掌握境外勢力在宗教領域的介入模式。

簡言之，中國的宗教統戰以文化為軟包裝、以政治為核心，並透過宗教交流、民族認同敘事與組織滲透來影響台灣宗教生態。國際學界普遍認為宗教中國化是一項政治治理工程，其影響超越宗教本身，也牽動族群、社會與跨境政治。台灣唯有在尊重宗教自由的前提下強化制度韌性，提高透明度並深化本土宗教生命力，方能確保宗教成為社會良善力量，避免淪為外部勢力介入的渠道。

陸委會表示，中共會利用宗教交流作為情報活動的一環，藉以蒐集台灣民情資料；圖為6月新北市三重先嗇宮與中國甘肅省台辦共祭伏羲，被質疑有統戰疑慮。（資料照）





（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法