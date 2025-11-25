自由電子報
名家分享~楊斯棓》一本在歐洲爆紅，且令中南海寢食難安的「小橘書」

因為這本看似平淡無奇的民防手冊，實則是對天朝「速戰速決」大夢的一記悶棍。它試圖將臺灣人從感性的驚慌小白兔，改造成具備理性邏輯的現代公民。正如英國諺語所云："Forewarned is forearmed."（有備則無患）。這本書的存在，恰恰是獨裁者最不樂見的「預先武裝」。
名家分享

名家分享

2025/11/25 19:00

◎ 楊斯棓

如果北京中南海那張巨大的紅木辦公桌上，擺著這本《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，那位定於一尊的領導人，翻閱之後臉色恐怕會很難看。

為什麼？因為這本看似平淡無奇的民防手冊，實則是對天朝「速戰速決」大夢的一記悶棍。它試圖將臺灣人從感性的驚慌小白兔，改造成具備理性邏輯的現代公民。正如英國諺語所云："Forewarned is forearmed."（有備則無患）。這本書的存在，恰恰是獨裁者最不樂見的「預先武裝」

國防部全民防衛動員署2025年出版《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，將會陸續分送給民眾。（取自貼文）國防部全民防衛動員署2025年出版《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，將會陸續分送給民眾。（取自貼文）習近平之所以不樂見這本書廣傳，原因無他，全在以下三點：

第一、戳破「大外宣」的迷湯，教人不做「韭菜」

中共擅長的，向來不是講道理，而是製造情緒的洪流。他們希望戰爭未開，臺灣內部就先因為恐懼而下跪。然而，這本手冊卻極不識相地在第22頁寫著：「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」。這句話簡直是給戰狼外交的咆哮潑了一盆冰水，預先封死了「勸降」的後門。

更令人莞爾的是，這本書居然「指名道姓」地列出了一份黑名單。它毫不客氣地指出，彼岸引以為傲的「軟實力」——DeepSeek、微信（WeChat）、抖音（TikTok）和小紅書，全是潛在的數碼特洛伊木馬，可能涉及個資蒐集，甚至在危機時「被敵方所用」。這種直接切斷紅色滲透管線的做法，教導民眾在資訊戰中保持清醒，這在極權者的眼中，自然是極其礙眼的。

名家分享~楊斯棓》一本在歐洲爆紅，且令中南海寢食難安的「小橘書」中國首款AI聊天機器人應用程式「Deepseek」（深度求索），是潛在的數碼特洛伊木馬，可能涉及個資蒐集。（彭博檔案照）
第二、戒除「愛看熱鬧」的小農DNA，切斷免費情報

華人社會有一種根深蒂固的基因，叫做「看熱鬧」。看到坦克車在街上跑，第一反應往往不是躲避，而是拿出手機拍照打卡發朋友圈。這對入侵者來說，簡直是免費的戰場情報。

但這本書卻充滿了英式的克制與紀律。它在第21頁板起臉孔警告：發現疑似軍隊活動，請勿隨意拍照錄影上傳，以免「置我軍於危險」。這不僅是保密，更是一種公民素養的提升。"Loose lips sink ships."（口疏沉舟），這句二戰時期的名言，在這本手冊裡得到了現代化的詮釋。若臺灣人人都能管住自己的鏡頭與手指，北京想要透過開源情報來精準打擊，成本勢必大幅增加。

第三、拒絕「巨嬰心態」，構建社會韌性

天朝統治術的核心，是讓人民成為依附權力的嬰兒；而民主社會的防線，則在於公民的獨立。北京最希望看到的，是臺灣一但斷水斷電，民眾就哭天搶地罵政府，進而導致社會崩潰。

名家分享~楊斯棓》一本在歐洲爆紅，且令中南海寢食難安的「小橘書」天朝統治術的核心，是讓人民成為依附權力的嬰兒，圖為習近平談《中國的治理》。（取自貼文）
偏偏這本手冊反其道而行，教導民眾平時就做好「至少一週」的糧食與水儲備 ，甚至連家裡的阿貓阿狗都要準備好「寵物避難包」。書中鉅細靡遺地圖解CPR、止血帶用法，甚至核災應變 。

這種「靠自己」的精神，正是"God helps those who help themselves."（天助自助者）的最佳寫照。一個具備自救能力的社會，就像一塊堅韌的橡膠，你用力打它，它或許會變形，但絕不會像玻璃一樣粉碎。

這本「小橘書」在結尾處寫道：「我們不會向侵略低頭」，展現了基於準備的自信。

習近平或李明璇（李明璇畢業於世新大學、北京大學研究所。在中國大陸求學期間曾參加中華全國台灣同胞聯誼會所舉辦的「台胞青年千人夏令營」並擔任領隊，亦曾任臺灣工商總會駐北京辦副主任）當然不樂見這本書的流行，因為他們面對的將不再是一群驚慌失措的難民，而是一個個冷靜、有備、且深知自由代價的公民。

前國民黨發言人李明璇抨擊民防手冊，竟宣稱「不投降不是一個負責任政府應該做的！」。（擷取自李明璇臉書）前國民黨發言人李明璇抨擊民防手冊，竟宣稱「不投降不是一個負責任政府應該做的！」。（擷取自李明璇臉書）「小橘書」無疑是威權主義者的枕頭下，最惱人的一顆豌豆。

（作者為退休醫師、《要有一個人》作者）

本文經授權轉載自楊斯棓臉書

