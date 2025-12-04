自由電子報
自由開講》頻延宕交機的省思 台灣該從「買武器」走向「談條件」

2025/12/04 20:00

◎ 張厚光

F-16V延宕交機，再度引發台灣社會的議論。許多人問：既然我們早已付款，美方為何還能延後交付？然而更值得台灣思考的是，這並非單一事件，而是全球軍工產能緊縮下的必然結果。問題不在於美國不重視台灣，而是台灣在軍售合作中仍停留在「買家」角色，因此也只能被動等待。

但現實是：台灣如今在第一島鏈的地緣重要性前所未有，已不再是一般客戶。我們理應不只等待交期，而是要主動提出「合作條件」

透過F-16V延宕交機事件，台灣不應只等待交期，而是要主動提出「合作條件」。（資料照）

首先，美國的軍工產線正在面臨三十年來最大壓力。從烏克蘭戰事到以色列補給，再加上盟邦的增購與美軍自身庫存重建，每一條產線都在超載。交期延宕不是針對台灣，而是全球現象。但正因如此，美國也正在尋找新的產能備援與供應鏈支點。台灣具備成熟航太工業、穩定技術品質與可靠政治環境，理應成為亞太地區的最佳接點。

因此，台灣應向美方提出三項具體要求，作為延宕事件後的合作升級。

第一，部分F-16V零組件可在台灣生產。

漢翔早已具備軍機機體、結構件與航電整合能量，也完成許多國機國造的生產經驗。若台灣能承接部分生產，不但能協助美國分散產能壓力，也能讓我們建立更完整的戰時備援能力。這不是索取，而是實質貢獻。

第二，將F-16「亞太維修中心」升級為共同研製平台。

目前台灣僅是維修中心，但在未來升級需求大量增加下，台灣完全可以進入更深的升級與改裝層級，包括航電套件整合、深度維修與備援庫存。這對美國而言是提升效率；對台灣而言，則是把維修能力變成「自主能力」。

第三，延宕補償不需金錢，而需技術與能力。

過去，美國曾因延宕而向其他國家提供顧問團、訓練優先權與技術轉移比例提升。台灣既然是第一島鏈的關鍵支點，更應要求類似補償，並將其視為「合作升級的契機」。

這些訴求不是挑釁，也不是情緒，而是成熟國家的自然權利。台灣長期以來太習慣以「配合者」姿態購買武器，而忽略自身的籌碼；但籌碼不會自動變成條件，只有提出才會成為協議。

過去，美國曾因延宕而向其他國家提供顧問團、訓練優先權與技術轉移比例提升，台灣也應要求類似補償；示意圖。（路透檔案照）

延宕事件真正突顯的，是台灣下一個國家戰略課題：

建立「國防製造鏈主權」

它不是全部自己造，而是掌握關鍵那一段，使外部延宕不再動搖我們的安全。這並非反美，而是讓台美合作升級，也讓台灣在戰略上真正站穩。

韓國前國防部長金寬鎮曾說：「戰機可以晚飛，但尊嚴不能晚到。

而今天的台灣，需要的正是這種成熟的尊嚴——能談、敢提、願合作，也知道自己值得更好的合作模式。

因為當台灣從「被動購買」走向「共同打造」，國防就不再只是買力量，而是創造力量。

（作者任職漢翔航空）

