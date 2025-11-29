自由開講》台美協議將拍板？ 台灣投資美國四千億美元？

◎ 吳國棟

英國《金融時報》報導指出，台美協議將拍板，預估台灣承諾投資四千億美元，這數字將包括台積電先前宣布將在美投資的一六五〇億美元。行政院經貿辦表示，談判團隊持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原最惠國待遇稅率，以及二三二條款多項關稅優惠。

英國《金融時報》指出，台美協議將拍板，台灣承諾投資四千億美元，包括台積電先前宣布將在美投資的一六五〇億美元。（彭博檔案照）

台灣今年九月底外匯存底逾六千億美元，世界排名第四，僅次於中國、日本及瑞士。若以台灣各項經濟表現（譬如GDP及貿易額等）排名在全球二十名以內來說，外匯存底排名極為前面，主要原因之一就是民間的超額儲蓄，但相較下企業投資不足。

但「投資一定有風險，基金投資有賺有賠」，台灣企業若能在政府協助下，擴大對全球各國的投資，讓台灣的經濟與世界各國綁在一起，將對台灣形成一種保障及防禦。投資美國AI等高科技業，當然有風險但應可控制，且獲利機率最高，那何不嘗試？何況台灣希望取得跟歐日韓一樣的十五％關稅稅率且不疊加原最惠國待遇稅率以及二三二條款多項關稅優惠。

至於投資美國四千億美元是否造成台灣外匯存底不足，影響台灣金融穩定，其實是多慮。通常衡量一個國家外匯儲備是否充足的標準之一是，外匯存底的金額是否足以支付未來三個月的進口開銷，故保持三到六個月的進口額是各國央行通常採取的目標水準。

若以台灣目前每月進口額約四百億美元計算，台灣最多僅需二千四百億美元（四百億美元乘以六個月），故的確有能力拿出其中四千億投資美國，當然最後數字要視台美兩國最後協商條件而定。何況其中主要還是由企業提供資金，加上民間超額儲蓄（譬如金控壽險公司向民間募集的儲蓄保險等），台灣政府則提供擔保。

由於台灣不是「國際貨幣基金組織」（IMF）的會員國，因此若逢金融危機，無法獲得IMF的資金挹注，這也是為何台灣過去一直要保持如此鉅額外匯存底，以備緊急需要。若台灣未來遭逢金融危機，屆時台灣可要求美國以前述四千億美元投資為「抵押」或「擔保」，請求美國提供金融協助，如此問題不就解決了？

國際貨幣基金組織（IMF）。（路透檔案照）

台灣是西方民主陣營的一員，陣營內各成員相互協助，彼此支援，互補不足，以對抗極權陣營。當美國亟需成員投資以彌補其國內投資不足之際，歐盟、瑞士、日本、韓國等重要成員均已呼應，台灣有能力之餘，為何不加入？這不就印證佛門所說之「捨得，捨得，有捨才有得。」

（作者是退休貿易推廣人員）

