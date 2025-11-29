自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台美協議將拍板？ 台灣投資美國四千億美元？

2025/11/29 17:00

◎ 吳國棟

英國《金融時報》報導指出，台美協議將拍板，預估台灣承諾投資四千億美元，這數字將包括台積電先前宣布將在美投資的一六五〇億美元。行政院經貿辦表示，談判團隊持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原最惠國待遇稅率，以及二三二條款多項關稅優惠。

英國《金融時報》指出，台美協議將拍板，台灣承諾投資四千億美元，包括台積電先前宣布將在美投資的一六五〇億美元。（彭博檔案照）英國《金融時報》指出，台美協議將拍板，台灣承諾投資四千億美元，包括台積電先前宣布將在美投資的一六五〇億美元。（彭博檔案照）

台灣今年九月底外匯存底逾六千億美元，世界排名第四，僅次於中國、日本及瑞士。若以台灣各項經濟表現（譬如GDP及貿易額等）排名在全球二十名以內來說，外匯存底排名極為前面，主要原因之一就是民間的超額儲蓄，但相較下企業投資不足。

但「投資一定有風險，基金投資有賺有賠」，台灣企業若能在政府協助下，擴大對全球各國的投資，讓台灣的經濟與世界各國綁在一起，將對台灣形成一種保障及防禦。投資美國AI等高科技業，當然有風險但應可控制，且獲利機率最高，那何不嘗試？何況台灣希望取得跟歐日韓一樣的十五％關稅稅率且不疊加原最惠國待遇稅率以及二三二條款多項關稅優惠。

至於投資美國四千億美元是否造成台灣外匯存底不足，影響台灣金融穩定，其實是多慮。通常衡量一個國家外匯儲備是否充足的標準之一是，外匯存底的金額是否足以支付未來三個月的進口開銷，故保持三到六個月的進口額是各國央行通常採取的目標水準。

若以台灣目前每月進口額約四百億美元計算，台灣最多僅需二千四百億美元（四百億美元乘以六個月），故的確有能力拿出其中四千億投資美國，當然最後數字要視台美兩國最後協商條件而定。何況其中主要還是由企業提供資金，加上民間超額儲蓄（譬如金控壽險公司向民間募集的儲蓄保險等），台灣政府則提供擔保。

由於台灣不是「國際貨幣基金組織」（IMF）的會員國，因此若逢金融危機，無法獲得IMF的資金挹注，這也是為何台灣過去一直要保持如此鉅額外匯存底，以備緊急需要。若台灣未來遭逢金融危機，屆時台灣可要求美國以前述四千億美元投資為「抵押」或「擔保」，請求美國提供金融協助，如此問題不就解決了？

國際貨幣基金組織（IMF）。（路透檔案照）國際貨幣基金組織（IMF）。（路透檔案照）

台灣是西方民主陣營的一員，陣營內各成員相互協助，彼此支援，互補不足，以對抗極權陣營。當美國亟需成員投資以彌補其國內投資不足之際，歐盟、瑞士、日本、韓國等重要成員均已呼應，台灣有能力之餘，為何不加入？這不就印證佛門所說之「捨得，捨得，有捨才有得。」

（作者是退休貿易推廣人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書