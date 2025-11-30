美台觀測站》子瑜回家有感：人人都可能「被台獨」

自2016年政黨輪替以來，政府從沒有屈服於中共的壓力，沒有承認任何中共要求我們需要承認的東西。不過，自此之後中國對台灣演藝工作人員的壓力變得更大，到處逼迫他們表態。可悲的是，在野黨有一堆人出來譴責台灣人，認為台獨就不要去中國賺錢，認為下跪才是最好的解方。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

子瑜回家有感：我們都是______。

空格可以填入周子瑜，沈伯洋，李明哲，富察，還有好多好多人。

請繼續往下閱讀...

TWICE台灣成員周子瑜回鄉開唱讓人憶起2016年她因在韓國綜藝節目手持台灣國旗而「被台獨」的事件。（取自貼文）

韓國人氣團體TWICE於11月22日在高雄世運主場館開唱，而是台灣成員周子瑜出道10年以來，首度回台灣開演唱會。大家還記得嗎？2015年底，子瑜在韓國綜藝節目中手拿中華民國國旗，被統派藝人黃安在微博舉報「台獨行為」，中國網民開始爆發反台獨情緒，演變成全面抵制TWICE和子瑜的聲浪。在2016年總統大選的前一晚，經紀公司安排周子瑜錄影公開道歉，聲明：「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲，我做為一個中國人在國外活動時，由於言行上過失，對公司對兩岸網友的情感造成了傷害，我感到非常非常地抱歉。」這個錄影引起全民憤慨，隔天當選的蔡英文總統說：沒有人需要為自己的認同道歉。



總統大選過後，中國官方把所有過錯推給黃安，認定這是「某些政治勢力挑撥的事件」。

（註：在中國，所有的資訊流通都有嚴格的控管，所有的民間行為都需要有官方的核可，尤其是各種抵制與抗議，唯一有可能「挑撥」的政治勢力，正是中共自己）

為什麼要特別提到這件事呢？

我們發現在社群平台上面已經有很多人開始洗記憶，聲稱「執政黨（民進黨）都沒有保護我們的藝人、執政黨完全不吭聲」。欸不是的喔，2016年政黨輪替到現在，我們政府這幾年來從來沒有屈服於中共的壓力，從來沒有承認任何中共要求我們需要承認的東西，尤其是一中原則和偉大中華復興之類的口號。不過，自此之後中國對台灣演藝工作人員的壓力變得更大，到處逼迫他們表態。可悲的是，在野黨有一堆人出來譴責台灣人，認為台獨就不要去中國賺錢，認為下跪才是最好的解方。

事實上，最近中國外交戰狼大顯神威，對日本大動作，對台灣也大動作。他們在做的事情都是一樣的，就是試圖延伸「長臂管轄」的一環，主要目的是要造成大家的恐懼，然後會有人開始自我審查。

不管是周子瑜，或者近期的沈伯洋，中國只要看你不順眼就可以說你是台獨，然後發起各種制裁、甚至通緝。這些威脅一直都在，而且都是真的會執行的。

從周子瑜及沈伯洋事件中可看出，中國只要看你不順眼就可以說你是台獨，然後發起各種制裁。（圖取自資料照、翻攝IG，本報合成）

引述洪耀南老師的文章：

中共非常清楚，它無法真正逮捕沈伯洋，也無法讓國際刑警為其效命。但重點從來不在「抓得到」，而在於能不能讓你「覺得自己會被抓」。

真正的目的是製造寒蟬效應——讓所有台灣政治人物、國際倡議者、青年官員，心中都浮現這樣的疑問：「我會不會也成為下一個被立案、被懸賞的對象？」、「我出訪的國家會不會因為中共壓力對我設限？」

這不是軍機繞台那種可見的硬威脅，而是一種看不見、卻無所不在的心理滲透。它的目的，是讓人們在行動之前就先退縮，先懷疑，再自我審查。

它要讓外交變得更昂貴，讓民主發聲變得更困難。這就是用「司法恐懼」取代「軍事恐嚇」的灰色作戰，更精緻、更陰險。

結束引述。



自由之家（Freedom House）智庫在2021年曾經出版一篇《中國：跨國鎮壓原產國個案研究》的特別報導。今年（2025）四月時，「國際調查記者同盟」與全球42間媒體共同調查並發布一份《中國箭靶：跨國鎮壓如何滲透全球體系》調查報告，揭露北京當局如何對異議人士進行跨界鎮壓，而且這個體系已滲透全球，甚至常濫用國際刑警組織（INTERPOL）與聯合國在內的國際機構打壓異議人士。

除了打法律戰以及製造恐懼之外，本站共同編輯群最近接受媒體專訪或者寫文章時會強調一點：這是中共對更多人的「反戰」（反自我防衛）的召喚。

那麼中共這樣做的效果是否成功呢？看起來效果還不錯，你看我們台灣內部有多少人整天嘲笑沈伯洋、嘲笑被通緝的網紅？你看社群平台上面有多少人拿子瑜事件來捏造歷史？有多少人整天譴責台灣，卻從不指責中國一直使用武力以及各種經濟脅迫和外交脅迫？

重點：唯一能夠對抗中國這些流氓行為的方式，是民主國家以及民主倡議者們團結合作，共同譴責這類行徑，並且絕不向中國不合理的要求與威嚇低頭。

有些人覺得跪下可以掙錢為什麼不跪？問題在於他今天叫你跪下，明天可能你就變成小六子。今天叫你反獨，明天可能就叫你促統、叫你承認大中華。

你跪了之後就從此不會再有自主性，而且他們的領土野心也不會有絲毫的減少。看看我們有多少藝人們整天黃河長江地叫，他們自己不尷尬就算了，但今天的問題是中共正在侵蝕我們的自由民主。

有許多在中國工作的台灣藝人在微博轉發中方訊息。（圖取自本報）

引述王宏恩老師：

對於已經說服自己跪下的人來說，當你仍持有自尊的站著，對他們來說就是一種不可饒恕的人身侮辱。「我們都跪了，你怎麼可以不跪？你不跪不就顯示我們很丟臉嗎？」其實現在就是這樣的邏輯，很簡單而已，他們只是不敢抬頭直視讓他們跪的暴力來源，因此把氣出在其他仍站著的同胞身上。結束引述。

熱愛自由的人必須要相互守望。我們都是周子瑜，我們都是李明哲，我們都是沈伯洋，我們都是（隨時都可能被說是）頑固台獨份子。

對中國來說，只要不跪下就是台獨，中華民國派（只要你不促統、不反獨、不想當偉大中國人）也是台獨，我們都必須要認清楚中國政權的本質。

最後還是要說，歡迎子瑜回家，希望有更多的人們可以在自己的舞台上發光發熱，而且不受到任何政治力的干擾，用自己最自信的樣子走向全世界！

本文經授權轉載自US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法