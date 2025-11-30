自由開講》致國台辦公開信 關於「台獨定義」與法律邊界的疑問

◎ 蔡育德

在重慶公安調查沈伯洋先生之後，兩岸是否還有思想分歧的安全空間？

近期，中國重慶公安局針對台灣公民沈伯洋先生的「台獨立場」立案調查，並表示將發出國際通緝令。此一消息引發台灣社會高度關注，也讓許多台灣公民開始思考：兩岸之間的「政治立場」與「刑事責任」究竟應有何界線？

中國重慶公安局針對台灣立法委員沈伯洋先生的「台獨立場」立案調查，並表示將發出國際通緝令。（資料照）

本著尊重與理解的立場，筆者特以公開信形式，向國台辦提出以下幾項具體問題，期能獲得明確回覆，讓其他台灣公民在思想與言論上不致誤觸貴國紅線。

一、何謂「台獨立場」？

若台灣公民主張兩岸應最終統一，但依據的是「三民主義統一中國」的理念，認為應由中華民國取代中華人民共和國而完成統一，請問此種立場是否也被視為「台獨」？

若是如此，是否代表「統一」亦僅限於單一合法版本，而其他歷史脈絡或政治思想皆不被允許？敬請明確說明。

二、「維持現狀」是否等同於「台獨」？

若台灣公民主張維持現狀，持續使用「中華民國」之國號與體制，並未主張法律上或政治上脫離中華民國，請問此種立場是否也屬於「台獨」？

若答案為是，則「非台獨」的範圍是否僅限於完全接受中華人民共和國的體制與憲法秩序？

或者，主張「非統一」者也可能被立案調查或通緝？盼能釐清界線，以利理性理解。

三、立場轉變與法律時效

若某人過去曾公開主張「台灣獨立」，但近期已改為主張「兩岸統一」，請問此人是否仍被視為「台獨」人士？

若不再視為台獨，那麼現階段主張台獨或非統一的人，最遲應於何時改變立場，方能免於刑事追究？

過去曾主張「台灣獨立」，但近期已改為主張「兩岸統一」，請問此人是否仍被視為「台獨」人士？圖為近來轉變立場，赴中國發展的館長陳之漢。（資料照）



若在遭國際通緝後才改變立場，是否仍能被視為悔過？若可以，是否表示個人立場可隨時修正以免責？若不可以，標準又是什麼？

若無明確時限，是否意味思想與言論可被無限期追訴？

四、關於遣送與司法風險

請問貴國能否明確列出與中國簽署或執行引渡、遣返協議的國家或地區？

若台灣公民在這些地區旅行、工作或居住，是否有因政治思想或言論而被遣送至中國接受調查的可能？

此項資訊的公開，有助於保障旅外台灣公民的安全與對貴國法律的預期性，也能促進理解與信任。

結語

這封信的出發點在於對法治與人權的基本關懷。

唯有明確區分「思想」、「言論」與「刑責」的界線，兩岸人民的交流與互信，方有建立的可能。

若界線模糊，兩岸之間的互動恐將因恐懼與猜疑而受阻，甚至使正常往來轉為彼此戒懼。

謹此，敬請貴單位明確說明。

（作者為跨界治理顧問）

