自由開講》看穿中共的「圍點打援」技倆

中共最近，圍住沈伯洋，八炯及閩南狼三人，透過宣傳機器，敲鑼打鼓，全天吆喝，把他們三人打成十惡不赦的江洋大盜，揚言要透過國際刑警組織到天涯海角緝捕他們。事實顯示，中共實際治權不及台灣，遑論世界各國，熟諳中共技倆的人都知道，中共在重施「圍點打援」故技。

無懼中國官方片面宣稱立案偵查、全球通緝，民進黨立委沈伯洋先後前往德國作證、荷蘭座談。（資料照）

顧名思義，「圍點打援」就是圍住一個點，引誘援軍出現，然後截擊援軍，這項戰術的重點在殲滅援軍。國共戰爭期間，中共這套技倆，屢屢得逞，讓國民黨軍隊吃足苦頭。例如1932年鄂豫皖蘇區的蘇家埠戰役就是中共經常炫耀的成功戰例。但這套技倆也有吃憋的時候，例如中共侵略越共期間（1979年2月17日至3月16日）的諒山之役，熟諳中共技倆的北越，派出強大的增援部隊，導致共軍偷雞不著蝕把米損失慘重。

中共圍住沈伯洋，八炯及閩南狼三點後，幸賴國人同仇敵愾，「我們都是沈伯洋」、「我們都是八炯」、「我們都是閩南狼」的增援部隊及時湧現，給予中共當頭棒喝。後續，若由政府或曹興誠這樣的熱心人士整合這三隻增援部隊，強化對中共的打擊效力，必能讓中共再吃一次「諒山之恥」。之間，吾人亦須警惕「韓國瑜之瘤」的扯後腿部隊，傳遞給中共錯誤信息，以為台灣人好欺侮。甚至，代替中共出手，傷害沈伯洋，八炯及閩南狼人三人，國安單位應嚴密保護他們三位的人身及財產安全。

福建省泉州公安日前發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（資料照，擷取自網路）

2022年8月5日聯電創辦人曹興誠宣布捐出新台幣30億元加強國防的同時，表示，中共本質是流氓、地痞，不講立法、司法，台灣統派想要統一，是要與黑社會統一〜。真是一針見血，中共《中國經濟網》2012年9月27日，標題為「我是流氓我怕誰，官員的流氓習氣從何而來？」的影片自證中共的流氓本質。

聯電創辦人曹興誠砲轟中國「地痞流氓」，2022年宣布捐出30億元，協助加強國防。（資料照）

國人看穿中共「圍點打援」技倆的同時，也要警惕中共透過「韓國瑜之瘤」施展流氓、地痞似的下三濫手段。

（作者為從商）

