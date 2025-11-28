李忠憲的思考》台灣沒有2028：我們仍然必須把該做的事做完

若台灣沒有2028，執政黨就應該把「資訊戰」從口號變成真正的國安工程、台派內部必須面對「選舉之外的國家生死」問題、建立全民的國安共識，以及加速國防改革。

◎ 李忠憲

若台灣沒有2028，政策就必須以「2028不存在」的預設來擬定，而不是以「選舉怎麼辦」；示意圖。（資料照）

發完「如果台灣成為喬治亞」那三篇（詳見文末）以後，讀者有一些反應：

1.說我沒有國際觀，美國已經通過了什麼什麼保衛台灣的法律了，不會發生這種情況。

請繼續往下閱讀...

2.美國知道會發生這些事情，為什麼不早點動手處理這個問題。

3.台灣的執政黨應該怎麼做？

4.中國應該有在看老師臉書，老師這樣寫，中國會不會跟著做？（所以你最好不要寫了）

我曾經講過好幾次，台灣不是以色列，因為以色列鄰近的敵國，國力和軍事等級跟中國比起來，真的非常弱小。

美國固然對台灣輸出了自由、民主、人權這些西方價值的概念，但台灣對美國重要的是地理位置和半導體。

就美國的利益而言，最主要並不是台灣人的幸福，而是美國人的幸福。

美國可以聯合日本對抗中國，嚇阻中國併吞台灣的打算，但不會為了台灣與中國進行全面性的衝突或戰爭。

中國可是有強大核子武器的國家，這也是當年毛澤東為什麼說：寧要核子，不要褲子，這是美國處境困難的地方

如果台灣是以色列，中國是那些阿拉伯國家，台灣早就獨立了。

我從2024以後，就講了很多次台灣沒有2028，數位國土保衛戰這本書的書腰，就是非常顯目的台灣沒有2028。

我個人一直認為台灣沒有2028，不過我沒有讓這個陰影壓迫到我的生活，人終究難逃一死，國家如果完蛋也是歷史和自然界的定律。

下面是我幾個判斷的理由：

1.習近平稱帝，年紀又大了，沒有拿下台灣，他會覺得對不起自己人生的奮鬥。

2.中國的訊息戰爭、超級電腦、人工智慧，TikTok這些資訊科技時代的核子武器，無人能擋，已經嚴重的侵蝕台灣民主的基礎，混亂台灣人民自由選擇的意志，而台灣一直到今天還是不知不覺完全沒有防備，把訊息戰爭當成跟低級藍白被收買的網紅鬥嘴的有趣新聞。

3.包括民進黨之內的台派，不覺得台灣即將要滅亡，在台灣的未來跟自己個人的利害得失之間，往往選擇後者。

4.鄭麗文當選國民黨黨主席，韓國瑜是現在立法院的院長，柯文哲和黃國昌的台灣民眾黨，為中國扮演一個非常巧妙的助攻角色。

國民黨主席鄭麗文（左）、立法院長韓國瑜（右），民眾黨主席黃國昌（中），為中國統一扮演助攻角色。（資料照，本報合成）

雖然我已經講了很多次，現在覺得已經不太來得及了，但不寫一寫，文章不完整。

執政黨應該做些什麼？

1.把「資訊戰」從口號變成真正的國安工程：

中國使用的不是過去那種間諜，他們用的是 TikTok、短影音、AI語意操控、算力壓制、輿論引導。這是資訊時代的核武，而我們卻把它當成網紅互罵的娛樂新聞。

民進黨必須：

• 把資訊戰從宣導層級拉到國安層級，跨國合作、強化演算法透明，建立內容農場查核網絡。

• 立法要求平台揭露來源、金流、演算法邏輯，避免受制於北京的資訊武器。

• 強化教育，不是教查核，而是教認知自由與媒體素養，讓全體國民知道如何辨識「情緒操縱式」內容。

2.台派內部要面對「選舉之外的國家生死」問題：

台灣的滅亡感，沒有在台派內部蔓延。許多人仍把政治想像為政黨競爭、派系位置，忽略台灣面臨的是文明生死的時代。

民進黨需要：

• 讓黨內回到大歷史觀，而不是只看選票短期利益。

• 政策必須以「2028不存在」的預設來擬定，而不是以「選舉怎麼辦」。

• 建立跨世代接班梯隊，避免因既得利益綁架國家方向。

3.建立全民的國安共識，別再讓國會成為攻擊台灣的破口：

如今國民黨由鄭麗文主導、立法院長是韓國瑜、民眾黨又在黃國昌與柯文哲手中扮演「助攻角色」。國會已經是北京影響台灣最成功的戰場。

民進黨能做的不是抱怨，而是：

• 公開透明國安資訊，讓社會知道法案阻擋的代價是什麼。

• 透過白皮書形式，讓人民理解「哪些政策是國安必要、誰在阻撓」。

• 提出全民國安協議，就像立陶宛、芬蘭在遭遇威脅時做的那樣。

民主不是要所有人都同意，而是要所有人都不能摧毀國家根本。

4.加速國防改革，尤其是「不對稱戰力」與民防系統：

習近平年紀越大，拿台灣的動機越強；而中國已經不是十年前的中國。

台灣必須：

• 把不對稱戰力從口號落實到採購、訓練與部署。

• 建立民防系統，不是發一本手冊，而是瑞士式的全民生命教育與戰時物資規劃。

• 改革後備制度，讓後備不是紙上部隊，而是有明確任務與裝備的力量。

面對中國可能的武力侵略，台灣必須加速國防改革；示意圖。（資料照）

5.說真話、不要怕讓人民知道真實的危險：

我講的這些很多讀者看了會害怕，中國、美國難道要看我寫的這些才知道自己要怎麼做嗎？我哪有那麼厲害？這兩個國家的智庫可是比台灣強很多。

而且我一直扮演烏鴉的角色，叫我閉嘴就是叫我不要寫了，可是我很想寫到可以寫的最後一天。

台灣社會最大的問題，就是「不想聽壞消息」。而政治人物最大的問題，就是怕講真話讓選票掉下來。

民進黨應該：

• 把國家處境攤開講，而不是期待人民自己悟出危機。

• 建立危機溝通制度，就像疫情時的中央流行疫情指揮中心，但針對的是國安。

• 停止爽文式樂觀，因為樂觀不是國防策略。

如果十幾年前，中國有現在的算力和訊息戰爭武器，資訊科技革命之後的網路和人工智慧滲透到每個人的頭腦，像現在這樣，台灣早在馬英九時代應該就已經完蛋了。

我們不是快快樂樂幸福過了10幾年，擁有自由、民主、人權，還有年金改革、同性婚姻，甚至半導體還稱霸世界。

昨天（1124）我看了Netflix上面的電影「火車大夢」，《Train Dreams》。

男主角羅伯特在外面當伐木工、搬運工、鐵路工人時——收入比較高、日子忙碌又危險。

但當他受傷、回家、與妻子格拉蒂絲和女兒一起過著雖然極其貧困、但安穩而親密的小日子時，他沒有太多錢、沒有名望、也沒有安全感。

「多年以後回望，他意識到：那段貧窮、簡單、和家人在一起的時間，是他一生最快樂的時光。」

人不是當下知道自己在幸福當中，而是過了很久以後，才理解「那就是幸福」。

台灣人可能很快就會感受到同樣的幸福！

延伸閱讀：

台灣如果成為喬治亞（1/3）：藍白會做什麼？

台灣如果成為喬治亞（2/3）：美國會不會對台灣動武？

台灣如果成為喬治亞 （3/3）：美國不會打台灣，但會讓中國無法接收台灣

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法