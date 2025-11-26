黑熊學院》日本正具體落實「台灣有事，日本有事」戰略

日本防衛大臣小泉進次郎接任防衛大臣後，首度前往沖繩縣的與那國町針對陸上自衛隊與那國駐屯地進行視察，並證實「將持續部署飛彈計畫」。 ​​

黑熊學院

在日本首相高市早苗的「台灣有事」說後，日本接下來的舉措都相當直接。

日本正具體落實「台灣有事，日本有事」戰略。（取自貼文） 其中一個跡象是，日本防衛大臣小泉進次郎接任防衛大臣後，首度前往沖繩縣的與那國町針對陸上自衛隊與那國駐屯地進行視察，並證實「將持續部署飛彈計畫」。

日本防衛大臣小泉進次郎訪問冲繩縣與那國町，視察陸上自衛隊與那國駐地。（資料照，擷取自X.com） ●「台灣有事」之說並非失言



第一，台灣與日本經貿往來密切，更是日本的能源及物資的必經之路。如果台海周邊陷入動盪，日本的「生命線」就有可能遭到中斷。



第二，根據國際條約（如美日「安保條約」），所謂「周邊有事」其範圍就包括台海。已故的安倍晉三前首相之所以說「台灣有事就是日本有事」既是基於條約規定，也是基於日本實際的現實事態。



第三，根據日本《和平安全法制整備法案》中「集體自衛權」的法律規定也是如此。因此，高市此次發言也不過是確認「台灣有事」符合日本法律規定。



「台灣有事，日本有事」早已不是政治語言。無論是國際法或日本自己的國內法，都已有法源根據。



這是為什麼高市早苗會說：「這只是法律上的解釋，並無過度延伸或挑釁。」

日本首相高市早苗在國會答辯「台灣有事」說後，強調「這只是法律上的解釋，並無過度延伸或挑釁。」。（路透檔案照） ●沖繩、與那國、石垣島與宮古島的戰略意義



為什麼選在這幾個位置進行飛彈部署？



以打擊範圍與地理空間分析，若將此「十二式/改良型」飛彈部署於日本陸上自衛隊在琉球群島（南西諸島）的既有駐屯地，其打擊半徑將產生巨大的戰略壓制力。



◆若部署於「沖繩本島」



◼︎打擊半徑： 覆蓋整個東海海域、釣魚台（尖閣諸島）

◼︎可威脅目標： 中國海軍進出第一島鏈的宮古海峽通道。



◆若部署於「石垣島」、「宮古島」與「與那國」



◼︎距離台灣：僅約200-300公里，而與那國距台灣僅100公里

◼︎可打擊範圍：若1000km範圍內，可直擊台海周邊，任何進入台海或試圖封鎖台灣東部的解放軍艦隊，都在其「不可逃逸區」（No-Escape Zone）內——意思是，幾乎躲不掉。

日本「12式」飛彈增程改良型，可直擊台海周邊。（資料照，擷取自日本防衛省X） 而中國的沿海基地，包括東部戰區的核心海軍基地，如寧波（東海艦隊司令部）、舟山（主要驅逐艦基地），以及上海周邊的造船與工業設施。



若射程延長達到1200公里，打擊範圍更可延伸至武漢附近的後勤樞紐，或福建內陸的導彈發射陣地。



●因應「有事說」的避難所部署



今年日本就已經開始建設因應武力攻擊等緊急狀況的避難所。



地點就選在沖繩，預計2027年底，與那國町會先啟用。這項計劃也包括石垣市、宮古島市、竹富町及多良間村等。



由此可知，日本很早就開始因應可能來臨的威脅態勢。



●中國為何暴怒跳腳



中國想將美國勢力排除出第一島鏈，因此屢屢利用政治或經濟手段威脅利誘，意圖強化在周邊的影響力，打破自由世界的防堵。

中國想將美國勢力排除出第一島鏈，日本近期表態無疑更加強美日同盟。圖為日本沖繩嘉手納美軍空軍基地。（路透檔案照） 然而日本近期表態無疑更加強美日同盟的立場，堅定對中國的抵抗態勢。

事實上，這幾年來國際從不吝於聲援或付諸行動來譴責中國、並且支持台灣。



當國際逐漸脫離中國的影響，台灣內部仍有一群人敵我不分，一直想將台灣與中國「綁定」，是我們當下最大的威脅。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

