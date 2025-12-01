自由電子報
評論 > 投書

自由開講》面對中共 國民黨只剩下討好跟投降

2025/12/01 09:00

◎ 陳啟濃

國民黨頻頻告訴台灣人中共有多好，可以跟中共談和平；圖為國民黨主席鄭麗文（中）與藍營議員。（資料照）國民黨頻頻告訴台灣人中共有多好，可以跟中共談和平；圖為國民黨主席鄭麗文（中）與藍營議員。（資料照）

蔣中正不投降中共，帶著中華民國軍民來到台灣，現在他的國民黨徒子徒孫們，卻一個個告訴台灣人中共有多好，可以跟中共談和平。如果中共真的那麼好，可以為了國家好好談，當時蔣中正就會留在中國，跟中共談和就好了，為何還要逃難到台灣來。

當時蔣中正秉持的是「漢賊不兩立」，拒絕用台灣名義加入聯合國，因為他還朝思暮想有一天中華民國可以重新回到中國大陸。只是現在的國民黨一心一意要中華人民共和國來統一台灣，不把國民黨總裁的遺言放在心裡，十足欺師滅祖的敗家子。

前國民黨發言人李明璇竟然還說出「不投降不是政府該做的」，這樣喪氣的投降主義。顯然是配合中共的心理戰，在跟台灣人洗腦。看來中共哪天對台灣發動戰爭，第一個出來投降的一定是國民黨，所以他們現在開始在為投降找理由，全力配合中共裡應外合。因為現在網路發達，假訊息充斥，戰爭可以是假，鼓動人民投降才是真。國共可以充分配合，達到「不戰而屈人之兵」的作用。國共可以聯手，完全不用靠武力，只要在台灣散播投降主義，就能瓦解台灣的民心士氣。

前國民黨發言人李明璇說出的投降主義，顯然是配合中共的心理戰，在洗腦台灣人。（資料照）前國民黨發言人李明璇說出的投降主義，顯然是配合中共的心理戰，在洗腦台灣人。（資料照）

除了「投降主義」，國民黨也時時在台灣醞釀「中國好棒棒」的迷藥，麻醉台灣人對中共的抵抗意志。然而他們講的中國的好，都只不過是表面的，卻絕口不提中共的惡，違背人性，只為權力的爭鬥。目前世界民主國家都一致秉持反共的戰略，國民黨卻反其道而行的跟中共討好迎合，如此反常的言行，台灣人應該要更加警惕，謹防國共談和分贓台灣。

（作者為政治評論員）

